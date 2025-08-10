El Estadio Azteca es mucho más que un inmueble: es un ícono del futbol mundial. Desde su inauguración en 1966, este recinto ha sido testigo de momentos que han marcado la historia del deporte rey, albergando varios partidos de Copa del Mundo entre los torneos de 1970 y 1986, un récord sin igual en el planeta.

Ahora, con la mirada puesta en el Mundial 2026, el ahora llamado Estadio Banorte se prepara para añadir más capítulos a su legado.

En 1970, el estadio abrió sus puertas al mundo con un empate sin goles entre México y la Unión Soviética, en un partido inaugural que reunió a miles de aficionados con sombreros y banderas.

Durante ese torneo, el Azteca fue escenario de encuentros memorables, como el ‘Partido del Siglo’ entre Italia y Alemania, una semifinal épica donde los italianos se impusieron 4-3 en tiempos extra.

La Final, sin embargo, sería el momento cumbre: Brasil, liderado por Pelé, goleó 4-1 a Italia, levantando la copa ante un público mexicano que los adoptó como propios.

¿Cuántos partidos se disputaron en el Mundial de 1970 en el Azteca?

En total, 10 partidos de ese Mundial se jugaron en el Azteca, consolidándolo como epicentro del futbol global. Dieciséis años después, en 1986, el estadio volvió a ser protagonista.

El torneo arrancó con un empate 1-1 entre Italia y Bulgaria, pero fue México quien robó reflectores con una actuación inolvidable.

Manuel Negrete inmortalizó su nombre con una tijera espectacular ante Bulgaria en Octavos de Final, un gol que aún resuena en la memoria colectiva y que fue calificado como uno de los más bonitos en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el Mundial del 86 será eternamente recordado por Diego Armando Maradona. En el Azteca, el argentino marcó el controversial ‘Gol de la Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ contra Inglaterra en Cuartos de Final, dejando una huella imborrable.

Argentina culminaría su camino al título venciendo 3-2 a Alemania en la Final, nuevamente en el Azteca, que albergó 9 partidos en esa edición.

¿Cuántos partidos de Mundial en total se han jugador en el Azteca?

Con 19 encuentros mundialistas, el Estadio Azteca supera a cualquier otro recinto en el mundo. Ningún otro estadio ha sido sede de dos Finales de Copa del Mundo, un honor que lo distingue como una catedral del futbol.

Leyendas como Pelé y Maradona han elevado su mito, y los aficionados han sido parte de esta historia, llenando sus gradas con pasión y color.

Ahora, el Azteca se renueva para el Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá. Con modernizaciones en marcha, el estadio está listo para recibir a nuevas generaciones de jugadores y aficionados, consolidando su lugar como un símbolo eterno del futbol.