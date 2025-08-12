La concentración previa al Mundial de Francia 98 fue una de las más largas en la historia. Manuel Lapuente se llevó a sus convocados a disputar varios partidos de preparación por Europa, debido a que los quería al 100 para la competencia.

Pese a que todos los futbolistas señalaron que el ambiente era bueno, estar tanto tiempo juntos ocasionó algunos problemas. Ninguno como el que protagonizaron dos de las estrellas del Tri, quienes terminaron dándose de puñetazos previo a uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.

¿Por qué Jorge Campos se peleó con Cuauhtémoc Blanco?

La Selección Mexicana dejó buenas sensaciones en sus primeros dos partidos ante Corea del Sur y Bélgica. Manuel Lapuente y sus dirigidos se jugarían el pase a Octavos de Final ante Países Bajos, combinado plagado de estrellas.

Si de por sí la presión ya era mucho para los jugadores nacionales, todo se tornó aún más complicado con un altercado antes de que se midieran a la Naranja Mecánica en Francia 98.

En una de las anécdotas más sorprendentes y poco conocidas, Claudio Suárez reveló que Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco, donde titulares indiscutibles del cuadro tricolor, se agarraron a golpes.

Todo pasó luego de que ambos estaban dando autógrafos a los aficionados previo a subir al autobús. El Emperador señaló que los dos se quedaron los plumones y comenzaron a bromear entre ellos y tras salir a flote los egos, terminaron peleando a puño limpio.

Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos eran dos de las figuras de México en Francia 98. Foto: @exjugadoresdeFutboldeelite

“Cuauhtémoc y Jorge empiezan con sus bromas, había aficionados que estaban ahí para despedirnos y alentarnos. Entonces sales, el autógrafo y te dan el plumón. Cuauhtémoc y Jorge se quedan con el plumón en la mano, se suben (al autobús) y empiezan: ‘A ver, te voy a dar mi autógrafo’, ‘yo soy tu ídolo’ y el otro ‘no, no’ y que las espaditas y no sé qué.

“Y empiezan todo en juego cuando de repente vemos (golpes) y ‘chinga tu madre’ y se prenden a agarrarse a golpes, entonces todos brincamos ‘espérense cabrones’”, contó Suárez en charla con TUDN.

Afortunadamente para México, la pelea de sus estrellas no afectó en los deportivo, debido a que frente a Países Bajos sacaron el empate que los mandó a Octavos de Final a enfrentarse a Alemania, donde serían eliminados.