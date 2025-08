Hugo Sánchez pintaba para ser la figura del Mundial de México 86. El delantero del Real Madrid atravesaba su mejor momento futbolístico y tenía el plus de que el campeonato se jugaba en casa.

Los aficionados estaban emocionados de ver a la máxima estrella tricolor en la Copa del Mundo. No obstante, fue una total decepción: apenas metió un gol, falló un penalti y en el partido más importante, argumentando calambres, no quiso tirar en la definición desde los once pasos ante Alemania.

¿Qué le dijo la afición mexicana a Hugo Sánchez?

Luego de derrotar 2-1 a Bélgica en con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, México encaró su segundo partido del torneo ante Paraguay, donde se perfilaban como favoritos para sumar un nuevo triunfo.

Luis Flores le dio la ventaja a la Selección Mexicana al minuto 3, lo que hacía pensar que se venía un juego cómodo para el cuadro comandado por Bora Milutinovic. No obstante, el tri se confió de más y en los minutos finales los paraguayos lograron empatar el partido gracias a Julio Cesar Romero (85’).

El nerviosismo se hizo presente en el Coloso de Santa Úrsula, que explotó en júbilo cuando un empujón sobre Hugo Sánchez le valió un penalti al combinado nacional. la victoria se podía acariciar.

El propio Hugo tomó el balón, se perfiló y colocó su disparo en el ángulo inferior izquierdo. El portero guaraní Roberto 'Gato' Fernández estiró su baro derecho y desvió el balón. Se ahogaba el grito de gol.

Roberto 'Gato' Fernández detuvo el penalti de Hugo Sánchez en el Mundial de 1986. Foto: Especial

Esa fue prácticamente la última jugada, debido a que posterior a eso, el silbante decidió pitar el final del partido. Quedó un sabor amargo entre los jugadores y los aficionados.

Y recientemente una de las personas que estaba en las tribunas del Estadio Azteca reveló el insulto que la fanaticada le dedicó al Pentapichichi. Durante una charla con Anselmo Alonso, Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, señaló que la afición enfurecida insultó a Sánchez con el cántico: “¡Hugo es un tarugo!”.

Hugo Sánchez no se pudo reivindicar con los seguidores de la verde. Ante Irak no marcó y para los Cuartos de Final frente a Alemania, se quejó de calambres y estuvo afuera gran parte del partido. No fue elegido en los penaltis, donde México quedó eliminado.