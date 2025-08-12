José Ramón Fernández fue agredido por Enrique Burak y Toño de Valdés en transmisión de Televisa

José Ramón Fernández labró una férrea rivalidad contra Televisa. El comentarista, desde sus respectivas trincheras (Imevisión y TV Azteca), siempre se le puso tú por tú en las coberturas de eventos deportivos importantes.

No obstante, cuando Joserra salió de la cadena del Ajusco en 2006 para posteriormente irse a ESPN, parecía que la batalla y rivalidad contra los de Chapultepec 18 se había acabado, pero no fue así.

¿Cómo se burló Televisa de José Ramón Fernández?

Luego de que Joserra salió de TV Azteca tras el Mundial de Alemania 2006, el ambiente se sintió desangelado entre los espectadores, debido a que la pelea por el rating entre Televisa y los del Ajusco se había apagado.

No obstante, en la empresa de Chapultepec 18 dieron duro golpe a José Ramón Fernández, quien ya estaba en ESPN. Se dice que el coraje del comunicador fue enorme, al grado de contemplar en demandar a la televisora.

Y no era para menos, en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, iniciaron con una parodia donde aparecía Enrique Burak y Antonio de Valdés. Los sorprendente es que José Ramón estaba al frente del programa.

En Televisa hicieron una parodia de José Ramón Fernández que fue golpeada por Burak y De Valdés. Foto: Especial

Obviamente no se trataba del Joserra original, sino de una parodia de Mauricio Castillo, quien lo imitó a la perfección y resaltó la baja estatura del excomentarista de TV Azteca.

Durante los comentarios que realizaban De Valdés y Burak, en todo momento hicieron chistes de la altura de Fernández. Con en paso de la cápsula lo llevaron más allá y comenzaron a agredir a José Ramón Fernández.

Pese a que se manejó la información de que Joserra estaba furioso con el sketch donde no paraban de mofarse de él y deseaba entablar una batalla legal contra Televisa, nunca se supo que pasó realmente.