José Ramón Fernández se convirtió en la máxima figura del periodismo deportivo en México. No obstante, el tiempo no perdona y a sus 79 años está en el ocaso de su carrera, por lo que todo parece indicar que será el próximo año cuando cuelgue el micrófono.

Joserra desea ser parte de la cobertura del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, con lo que pondría fin una larga estadía en los medios de comunicación. Actualmente, tiene esporádicas apariciones en ESPN.

¿Joserra salió de ESPN?

José Ramón Fernández desde la cobertura en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha manifestado cansancio, por lo que admitió que el final de su carrera está más cerca de lo que algunos imaginan.

En ESPN ha perdido mucho protagonismo y únicamente tiene algunas apariciones durante la semana en las diferentes transmisiones. Una de las que conducía y era un infaltable es el programa de Cronómetro.

Joserra y David Faitelson tuvieron muchas peleas épicas en el programa de Cronómetro. Foto: Especial

Sin embargo, se dio a conocer la desafortunada noticia de que Joserra se quedó sin su programa, donde compartió por mucho tiempo micrófono con David Faitelson. Tras la salida de su pupilo predilecto a Televisa, Mauricio Ymay, Jorge Pietrasanta y Eduardo Varela, pero nunca lograron igualar las polémicas que generaban los excomentaristas de TV Azteca.

Fue así que, luego de 21 años ininterrumpidos de transmisiones, 18 de ellos con José Ramón al frente, la cadena norteamericana decidió que era momento de acabar con las emisiones

“Queridos amigos, hoy el reloj de Cronómetro marca su última hora… después de casi 21 años y más de 4 mil 200 emisiones, llegamos al final de una carrera legendaria”, comentó Eduardo Varela.

Esto sólo aumenta las especulaciones del adiós de José Ramón Fernández, quien además ya no preside las mesas de análisis de Futbol Picante, el programa principal de ESPN.