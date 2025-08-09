Benjamín Galindo balconeó que Jorge Campos se quedó con la playera de Roberto Baggio en 1994

La Copa del Mundo suele reunir a los mejores futbolistas. La Selección Mexicana ha tenido la oportunidad de enfrentar a varios de ellos a lo largo de la historia de la competencia de la FIFA.

Y más allá de significar una motivación extra para los jugadores, eso también se traduce en una batalla interna por saber quién será el afortunado que se quede con su anhelada playera. Casos hay muchos, pero recién se supo de uno que era prácticamente desconocido.

¿Jorge Campos tiene la playera de Roberto Baggio?

La Selección Mexicana tuvo una destacada fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos 94. Luego del doloroso tropiezo ante Noruega en el primer partido, retomaron el rumbo con un contundente triunfo ante Irlanda.

El tercer rival sería la poderosa Italia, que tenía como máxima figura en ese momento a Roberto Baggio. Daniele Massaro adelantó a la Azzurra al 48’ y ponía en vilo la clasificación del Tricolor.

No obstante, un feroz zapatazo de Marcelino Bernal emparejó los cartones. México le sacó el empate a la tres veces campeona del Mundo y logró su pase como primer lugar de grupo a Octavos de Final.

Marcelino Bernal trata de detener a Roberto Baggio en el Italia vs México del Mundial de EU 94. Foto: Pinterest

Como era de esperarse, más de un futbolista deseaba intercambiar la playera con el Divino, pero con el paso de los años parecía que ninguno de ellos logró convencer a la estrella italiana.

Sin embargo, recientemente se supo que hubo un afortunado de esa plantilla que logró obtener la casaca ‘10’ de Italia. Y no sólo eso, decidió usarla en un entrenamiento del Tri para presumirla a sus compañeros.

Benjamín Galindo se encargó de balconear al Brody, asegurando que tras el partido, el portero mexicano logró tener el jersey del futbolista que días después sería recordado como el ‘Hombre que murió de pie’.

“Yo tengo una anécdota muy buen en el Mundial del 94. Nos tocó jugar contra Italia y al día siguiente entrenábamos regenerativo y da la casualidad que todos salimos con el uniforme; hubo uno que no lo hizo, salió con la ‘10’ de Roberto Baggio, la que todos queríamos. (La traía puesta) el mejor portero que ha existido”, recordó el Maestro Galindo.