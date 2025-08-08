Chicharito Hernández se convirtió en una persona ‘non grata’ en la Selección Mexicana. Desde 2019, al delantero le cerraron las puertas debido a una grave indisciplina que involucraba a mujeres en la concentración.

Eso le costó muy caro a Chicharito, debido a que Gerardo ‘Tata’ Martino ya no lo contempló durante el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, que pudo ser el cuarto en su carrera.

Lee también Guadalajara será sede de un partido de repechaje para el Mundial de 2026 en el Estadio Akron

¿Por qué castigaron a Chicharito Hernández?

Después del partido de carácter amistoso frente Estados Unidos en Nueva Jersey, la Selección Mexicana se trasladó a San Antonio, Texas, para enfrentar a Argentina en el Alamodome.

Previo al encuentro ante la Albiceleste se ventilaron unas imágenes de varios seleccionados en un bar de Nueva York, donde estuvieron acompañados de varias mujeres. El Tata Martino argumentó que estaba en su día libre y no había problema alguno.

No obstante, para el juego contra los argentinos no tuvo actividad Chicharito Hernández. No tardó mucho en explotar la bomba de la grave indisciplina que había cometido el delantero.

Trascendió que Chicharito habría invitado a dos modelos a ambos partidos de México en la Unión Americana. Lo grave del asunto es que logró que se hospedaran en el mismo hotel donde el Tricolor se concentró e incluso fueron a los partidos.

María Mar del Molar y Key Caputo son las modelos que Chicharito metió a la concentración de México. Foto: Especial

La identidad de las jóvenes fue revelada: la modelo argentina María Mar del Molar y la mexicana Key Caputo, quien en varias historias de Instagram compartieron imágenes donde estaban en la misma ciudad donde se encontraba Javier Hernández.

Ambas en todo momento negaron que tuvieron algún tipo de contacto con el futbolista y que únicamente fue una coincidencia, debido a que ellas estaban de vacaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, Chicharito Hernández después de eso jamás volvió a la Selección Mexicana. La indisciplina no fue tolerada ni por el Tata Martino ni por los directivos, quienes decidieron vetar a CH14 del combinado verde.