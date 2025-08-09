A Luis García su mamá le dejó hablar por festejo en Mundial de 1994: "Me cago en mi pu... madre"

Anotar gol en un Mundial sin duda debe ser el sueño de todo futbolista. La adrenalina y emociones se apoderan de los jugadores, quienes celebrar desenfrenadamente su proeza dentro de la cancha.

tuvo esa dicha no sólo una, sino dos veces ante Irlanda en el segundo juego de México en Estados Unidos 94. Sin embargo, el gusto le duró porco debido a que una de sus anotaciones generó que su mamá le aplicara la ley de hielo.

Lee también

¿Por qué mamá de Luis García le dejó de hablar?

Luis García llegó a la Copa del Mundo como la figura de México. El ‘Niño Artillero’ estaba realizando cosas importantes con el Atlético de Madrid y se esperaba que las replicara con la playera verde.

El primer partido ante Noruega fue complicado y sumaron una dolorosa derrota. Estaban obligados a sacar tres puntos ante Irlanda y el Doctor decidió echarse el equipo al hombro.

García Postigo anotó el doblete con el que el Tri logró el triunfo y se jugarían ante Italia la clasificación a la siguiente ronda. No obstante, la felicidad de su primer doblete en un Mundial no duró mucho tiempo para Luis.

A Luis García se le salió una grosería cuando anotó el primer gol a Irlanda en Mundial del 94 y su mamá se molestó con él. Foto: Especial
A Luis García se le salió una grosería cuando anotó el primer gol a Irlanda en Mundial del 94 y su mamá se molestó con él. Foto: Especial

En el primer tanto que marcó ante los irlandeses, Luis García corrió eufórico a una banda y fue tacleado por Joaquín del Olmo. Previo a eso, la cámara lo estaba enfocando y se puede leer en sus labios que soltó la palabra: “Me cago en mi puta madre”.

Esa frase le traería consecuencias severas con su madre, que posteriormente se enteraría de los que había dicho su hijo. La molestia fue tal, que García reconoció que le aplicó la ley de hielo por un largo rato.

“Salí corriendo y dije ‘me cago en mi puta madre’ después de mi gol ante Irlanda. Yo venía de jugar en España y en España se utiliza mucho esa frase: ‘me cago en Dios’, ‘me cago en ti’, ‘me cago en los muertos’, se utiliza mucho el ‘me cago’ y yo ya lo tenía muy bien adaptado”, recordó el Doctor García.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Benjamín Galindo balconeó que Jorge Campos se quedó con la playera de Roberto Baggio en 1994

Selección Mexicana

Benjamín Galindo balconeó que Jorge Campos se quedó con la playera de Roberto Baggio en 1994
A Luis García su mamá le dejó hablar por festejo en Mundial de 1994: "Me cago en mi pu... madre"

Selección Mexicana

A Luis García su mamá le dejó hablar por festejo en Mundial de 1994: "Me cago en mi pu... madre"

Comentarios