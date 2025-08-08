¿Cuántos años trabajó José Ramón Fernández en TV Azteca? Cubrió siete ediciones de la Copa del Mundo

En 1970 un joven José Ramón Fernández, recién egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), comenzó a trabajar en Televisión Independiente de México (TIM).

Un par de años más tarde, Telesistema Mexicano realizó una fusión corporativa con TIM que dio nacimiento a Televisa en enero de 1973. Durante poco más de medio año, José Ramón Fernández trabajó en la televisora de Chapultepec hasta que Luis de Llano padre lo llama para trabajar en Canal 13, naciendo así DeporTV en enero de 1974.

Desde entonces, Joserra sumó 34 años ininterrumpidos trabajando para la competencia. El reconocido periodista formó parte de Imevisión y vivió la transición a TV Azteca una vez que la televisora logró su privatización en 1993.

Lee también ¿Qué estadios de México han recibido partidos de la Copa del Mundo?; tanto en 1970 como en 1986

Como trabajador de Imevisión/TV Azteca, Fernández acudió a las Copa del Mundo desde Argentina 1978 hasta Alemania 2006; con excepción del Mundial de Italia 1990. En total, acudió a siete Mundiales trabajando para la televisora del Ajusco.