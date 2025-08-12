El Mundial de 1986 que se llevó a cabo en México quedó marcado por la visita de Diego Armando Maradona, figura de Argentina que lograría levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

La Albiceleste se concentró en las instalaciones del América en Coapa, donde más de uno tuvo la oportunidad de vivir experiencias inolvidables. Uno contó que se convirtió en chofer del Pelusa, por azares del destino, y su recompensa fue la invitación a la Gran Final.

Lee también Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos se agarraron a golpes en el Mundial de Francia 98

¿Quién llevaba de fiesta a Maradona en México?

Juan Carlos Nava, mejor conocido como el Borrego, ha sido parte de Televisa prácticamente toda su vida. En sus inicios en la cadena, le tocó ser parte de la organización de la logística del Mundial de México 86, donde tuvo la oportunidad de conocer a Diego Armando Maradona.

El Borrego Nava ha relatado en varias ocasiones que le tocó cubrir a un chofer, quien se ausentó por enfermedad, por lo que a sus 17 año tuvo que tomar una camioneta para trasladar a Maradona a uno de los bares más famosos de la capital.

“Coordinaba las camionetas y mandaba a los choferes por los jugadores, esto y tal y tal. En una de esas se enferma uno de los choferes, siempre teníamos dos de guardia durante 24 horas, ya sea en el lugar de concentración, en el IBC (International Board Center), en el estadio, por cualquier cosa.

“(Cuando no se presentó uno me dicen) vas a llevar a un servicio, ¿sabes dónde está el Bar Bar? Para allá vas y ahí te esperas… Para mi sorpresa, salió Maradona, el que en ese momento era su cuñado y uno del cuerpo técnico y los llevó al Bar Bar. Los dejé a las 11:30 de la noche”, contó.

Diego Armando Maradona festeja el título ganado con Argentino en el Mundial México 86. Foto: Especial

Al otro día Argentina tenía su compromiso en Ciudad Universitaria ante Corea del Sur, donde pese a la desvelada del atacante sudamericano, tuvo una brillante actuación con contundente triunfo.

"Metió tres goles y se caía el estadio de lluvia, una tormenta tremenda. Al final de ese Mundial me invitó a estar en la cancha en la final. Alemania jugó de verde y Argentina sintió por un momento que el público apoyaba más a los europeos, pero al final todo fue fiesta. Entre los festejos, Pumpido aventó sus guantes y me cayeron directo en las manos. Así terminó la que, sin buscarlo, fue la experiencia más increíble de mi vida junto a un genio dentro y fuera de la cancha”, contó el Borrego Nava sobre Maradona.