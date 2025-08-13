Luego de que concluyó su participación en la Copa Oro ganando el campeonato, Javier Aguirre y la Selección Mexicana ya no tendrán actividad oficial hasta el Mundial que organizarán el próximo año.

Es por ese motivo por el que serán muy importantes las Fechas FIFA, debido a que serán las últimas pruebas del combinado nacional con miras a la Copa del Mundo. La más cercana es la de septiembre, donde se medirán a Japón y Corea.

¿Por qué México no jugará ante Argentina?

La semana pasada se desató un rumor sobre que la Selección Mexicana se iba a enfrentar en octubre a Argentina, esto como parte de la preparación de ambas escuadras de cara al Mundial 2026.

Una vez que terminó su participación en la Eliminatoria de Conmebol en el primer lugar, la Albiceleste desea enfocarse en sus ensayos previo a la justa donde buscarán defender su título.

Se sabe que México buscó a la AFA para concretar un partido amistoso, pero se negaron debido a que tenían planeada una gira por Asia. Finalmente, no la concretaron por sus altas pretensiones económicas y se quedaron sin opciones.

La última ocasión que México se enfrentó a Argentina fue en la derrota 2-0 en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Imago7

No obstante, los dirigentes de la Albiceleste intentaron convencer a los directivos de la FMF de retomar las negociaciones del encuentro de preparación, topándose con pared, debido a que la agenda tricolor ya está llena.

Según el reportero de Fox Sports, Rubén Rodríguez, la Selección Nacional le cerró la puerta en la cara a los argentinos, ya que para septiembre se medirán a Japón y Corea el Sur. En octubre harán lo propio contra Colombia y Ecuador.

En noviembre parece indicar que serán dos selecciones de Conmebol los sinodales del equipo mexicano, siendo Uruguay y Paraguay. Previo al Mundial, hay posibilidad de medirse con dos potencias de Europa.

De esta manera, Argentina no logró concretar su partido contra México, por lo que deberán trabajar a marchas forzadas para que encuentren a rivales que les sirvan de preparación antes de la Copa del Mundo.