Javier Aguirre es uno de los entrenadores más respetados en el futbol mexicano. El Vasco, desde su etapa como jugador, siempre demostró un carácter fuerte que lo plasmó en su atapa como entrenador.

Sin embargo, aunque la presencia del técnico impone mucho dentro y fuera del terreno de juego, ha habido quienes le hicieron frente, al grado de que intentaron golpearlo debido a que no gustaron sus comentarios.

¿Quién iba a golpear al Vasco Aguirre?

Javier Aguirre suele decir las cosas de manera directa y sin filtros. El entrenador jamás se detiene a analizar quién está enfrente de él, si es necesario, lanza un comentario punzante.

Sin embargo, en más de una ocasión eso le ha acarreado problemas. “Me pasó en tres equipos en España”, contó el estratega nacional cuando le preguntaron en su documental si alguna vez ha tenido problemas con jugadores por su forma de ser.

Aguirre recordó, sin atreverse a dar nombres, que en una ocasión un futbolista lo encaró y la discusión escaló al grado de que quería soltar goles, por lo que la mejor opción que tuvo el mexicano fue esconderse en un vestidor.

Javier Aguirre está al frente de la Selección Mexicana por tercera ocasión. Foto: Imago7

“Me ha ido bien y mal, porque también un jugador me quería romper la madre, me escondí para que no me la rompiera, se quita la camiseta y tenía rayas en las rayas. ‘Te voy a matar mexicano hijo de tu pinche madre’ ¡Órale vámonos!

“Fuertote, tatuado, abre un vestidor y no, aquí no. Vamos a otro y aquí tampoco. Y en el otro vestidor y ya vete a la chingada. Me escondía y no me pegó, me hubiera matado, me hubiera matado”, contó Javier Aguirre.

Cabed destacar que recién se supo que en el Mundial de Corea-Japón 2002 Ramoncito Morales también estuvo a punto de encarar al Vasco Aguirre en pleno partido de Octavos de Final ante Estados Unidos, pero fue detenido por un compañero.