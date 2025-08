Muchos consideran que Javier Aguirre fue la mejor opción que hubo para que tomara las riendas de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. Para otro amplio sector de la afición, es un completo error.

Aguirre dejó mucho que desear en las dos oportunidades que tuvo en la Copa del Mundo con el Tri. Sin embargo, una de ellas duele más, ya que se consumó el fracaso ante Estados Unidos, el acérrimo rival, aunado al hecho de que se esfumó el sueño por el quinto partido.

¿Quién iba a encarra a Javier Aguirre por fracaso en 2002?

Una de las peores actuaciones de la Selección Nacional fue de la mano de Javier Aguirre en el banquillo. México llegaba como amplio favorito al duelo de Octavos de Final del Mundial de Corea-Japón frente a Estados Unidos, pero no lograron plasmarlo en la cancha.

No pasó mucho tiempo para que cayera el primer gol obra de Brian Mcbride. El Vasco cayó en desesperación y apenas al minuto 28 sorprendió a todos con el cambio de uno de los pocos jugadores que se rescataban del cuadro verde.

Ramón Morales abandonaba la cancha para cederle su lugar al Matador Hernández, quien hasta ese momento había registrado una actuación gris en los pocos minutos que recibió en los primeros dos juegos.

Ramoncito, años después, reveló que cuando se dio cuenta de que era el sacrificado para dejar el terreno de juego, enfureció y su único objetivo era encarar al entrenador nacional por su decisión. Afortunadamente un compañero evitó que se diera un escándalo al separarlo.

Oswaldo Sánchez evitó que Ramoncito Morales encarara a Javier Aguirre. Foto: Especial

“Cuando veo el número (para salir cambio) viene una reacción de enojo, coraje y cuando empiezo a caminar iba derechito a Javier a recriminarle, reclamarle de por qué me sacaba y todo eso.

“Oswaldo (Sánchez) se adelanta, me jala y me dice: ‘Ven, ven tranquilo, tranquilo, vente, vente’. Y me empieza a retirar de Javier, de la zona donde estaba”, recordó Ramoncito Morales.

El extraño cambio sirvió para nada, debido a que México nunca pudo adueñarse de la pelota y para la segunda mitad Landon Donovan sentenció al cuadro tricolor, consumando uno de los peores fracasos en la Copa del Mundo.