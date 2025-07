De las decisiones que suelen reprocharle a Javier Aguirre, en las tres etapas que ha vivido con la Selección Mexicana, es dejar en la banca a uno de los jugadores que mejor momento atravesaban en 2002.

Luego de la gran Copa Libertadores con Cruz Azul, Francisco Palencia fue fichado por el Espanyol de Barcelona, donde le costó afianzarse en la titularidad, pero cada que era requerido en la cancha respondía. No obstante, no fue suficiente para ser parte de los hombres de confianza del Vasco en el Tri.

¿Qué le dijo Javier Aguirre a Paco Palencia?

Francisco Palencia fue uno de los mejores futbolistas mexicanos a inicios del nuevo milenio. Muchos esperaban que el Gatillero fuera uno de los referentes de la Selección Nacional en el Mundial de Corea-Japón 2002.

No obstante, Javier Aguirre pensó totalmente lo contrario. El canterano de La Máquina nunca se consolidó como titular y apenas ingresó de cambio en dos partidos de la Copa del Mundo: frente a Croacia y contra Italia.

En el duelo definitivo de Octavos de Final ante Estados Unidos, pese a que se necesitaba un revulsivo, el Vasco Aguirre optó por no mandar a Palencia al terreno de juego. Esa es una de las eliminaciones más dolorosas del Tri.

Francisco Palencia pintaba para ser una de las figuras de la Selección Mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Especial

Eso mermó la relación entre Palencia y Aguirre. Incluso hace poco el Gatillero confesó en una charla con TUDN que confrontó al entrenador nacional una vez que le lanzó una polémica frase.

Paco Palencia señaló que Aguirre los cuestionó por la mala acara que tuvo a lo largo de la concentración. Su respuesta fue contundente, ya que no estaba a gusto por el hecho de que no lo ponía a jugar.

"En ese momento yo quería ayudar a mi selección y al ver que no jugaba, jugué dos partidos de cambio, yo hablé con Javier, él habló conmigo y me dice ‘¿por qué traes esa cara de culo?’ como dicen por ahí, le dije 'no voy a ser feliz si no juego, pero te digo sinceramente es tu decisión, si tú decides que juegue otro jugador, yo lo voy a apoyar'. Yo siempre voy de cara, como él va de cara. Nunca iré por la espalda con nadie", comentó Francisco Palencia.