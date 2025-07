Una de las decisiones más polémicas en el futbol mexicano se dio en Cuartos de Final del Mundial de Estados Unidos 1994. El rival era Bulgaria y había muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la expulsión de Luis García, Miguel Mejía Barón decidió no realizar ningún cambio. Eso significó que Hugo Sánchez se quedaría en la banca, pese a ser uno de los más importantes de la plantilla. Al final, los búlgaros echaron al Tri en penaltis.

¿Bulgaria le tenía miedo a Hugo Sánchez?

Hugo Sánchez tiene un ego tan grande como sus logros dentro de la cancha. Y pese a que con la Selección Mexicana nunca pudo hacer nada destacado, siempre se coloca como el jugador más importante.

Incluso, en el pasado se aventuró a decir que si Miguel Mejía barón lo hubiera metido en el partido ante Bulgaria en el Mundial de 1994, con su sola presencia en el campo de juego los rivales hubieras quedado eliminados.

Durante una charla que el Penta dio a TV Azteca, aseguró que una de las figuras de los búlgaros, Hristo Stoichkov, le agradeció que no tuviera actividad en ese partido, ya que de lo contrario, él y sus compañeros, al conocer de lo que era capaz, seguramente se habrían venido abajo anímicamente y habrían perdido el partido.

Hugo Sánchez únicamente jugó ante Noruega y después se quedó en la banca en el Mundial de Estados Unidos 94. Foto: Especial

“Cuando iba a entrar al vestidor, de repente veo como un jugador de Bulgaria se echa a correr y me doy cuenta que era Stoichkov que me abraza y me dice: 'Hugo, eres un monstruo, eres el mejor y queremos que le digas a tu entrenador que le agradecemos muchísimo que no te haya metido a jugar. Porque mis compañeros estaban tan muertos de miedo de que fueras a jugar que, psicológicamente nos hubiera ganado México'.

"'Si hubieses jugado desde el principio estaríamos perdidos. Cuando te vimos calentar ahí, nosotros dijimos, dios santo, ya perdimos el partido. No me explico como tu entrenador no te metió a jugar, por lo menos para tirar los penaltis. Por lo menos psicológicamente tu entrada hubiera afectado al rival. Porque hubiese motivado a tus compañeros y nos hubiera matado a nosotros", relató Hugo Sánchez.