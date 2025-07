Cada que se acerca un Mundial de futbol, los jugadores hacen todo lo posible en sus respectivos clubes para ser considerados en la lista de convocados. Sin embargo, al final no a todos se les da gusto.

En México se ha vuelto ya una tradición que la polémica se hace presente, ya que los aficionados suelen considerar que alguno de los que se queda afuera de la competencia merecía un lugar. Caso como José Antonio Noriega (2002), Cuauhtémoc Blanco (2006) y Santiago Giménez (2022) son algunos ejemplos.

¿Por qué Alfredo Tena no jugó el Mundial de México 86?

Bora Milutinovic no la tenía nada fácil de cara al Mundial de 1986 en México. Una gran camada de jugadores estaba a su disposición, pero el serbio únicamente podía echar mano de 22.

Luego de que anunció su lista, la gran controversia se desató: Alfredo Tena, líder de la defensa mexicana, había sido excluido de la Copa del Mundo en casa. Las críticas no se hicieron esperar.

Durante mucho tiempo Milutinovic había mantenido hermetismo respecto a la situación del jugador del América. No obstante, durante una charla en el podcast de Yosgart Gutiérrez, el entrenador rompió el silencio.

Alfredo Tena, con 29 años, no fue considerado en la Selección Mexicana durante el Mundial de México 86. Foto: Especial

Bora Milutinovic aseguró que no se trató de ningún tema personal o extra cancha, sino más bien al hecho de que el Capitán Furia no encajaba en el sistema que pretendía ver en el terreno de juego.

“Yo con él (Alfredo Tena) no tengo ningún problema, pero simplemente no entraba en la forma de jugar que yo pensaba, puede ser equivocado, no digo que no, pero el resultado demostró que no estaba equivocado”, comentó.

Cabe recordar que en ese Mundial México llegó hasta Cuartos de Final, fase en la que perdió en penaltis ante Alemania en Monterrey.