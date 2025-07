Uno de los episodios más criticados en la historia de la Selección Mexicana en sus participaciones en la Copa del Mundo ocurrió en Estados Unidos 94, en la eliminación ante Bulgaria en Octavos de Final.

Hugo Sánchez, pese a que estaba en el ocaso de su carrera, era el jugador con más renombre de la plantilla. Sin embargo, el entrenador Miguel Mejía Barón decidió dejarlo en la banca. Esa decisión se convirtió en un estigma que carga en sus hombros hasta la actualidad.

¿Por qué no quiso entre Hugo Sánchez ante Bulgaria?

Pasan los años y los reproches hacia Miguel Mejía Barón no cesan. Incluso la pregunta que más ha contestado el entrenador en su carrera es ¿por qué no metió a Hugo Sánchez contra Bulgaria?

Desde 1994 el estratega se convirtió en el villano de la historia de la eliminación de esa Copa del Mundo. Infinidad de aficionados viven con la duda de qué hubiera pasado con el Pentapichichi entraba al partido.

No obstante, muy pocos conocen lo que realmente pasó en la cancha del Giants Stadium de Nueva Jersey frente a los búlgaros. Tras la expulsión de Luis García, era casi imposible que Hugo Sánchez ingresara de cambio como delantero.

Miguel Mejía Barón tuvo aquella famosa charla que fue captada por las cámaras, donde el tema por fin se reveló años atrás. El técnico de México sí tenía contemplado meter al exjugador del Real Madrid, quien se negó a ingresar al encuentro.

Hugo Sánchez se quedó calentando todo el partidos en Octavos de Final contra Bulgaria de Estados Unidos 94. Foto: Especial

El propio Hugo reveló recientemente en una charla para el canal de YouTube de Ricardo Peláez que el deseo del Doctor Mejía Barón era que sustituyera a Benjamín Galindo en la media, pero el delantero no quiso ocupar esa posición.

“Me quería meter en lugar de Benjamín Galindo el medio campo, yo nunca he jugado de mediocampista. Yo lo que no quería era hacer el ridículo y hacer perder a la Selección”, confesó el Penta.

Muchos años antes Mejía Barón ya había dado su versión de lo que platicó con Hugo. El estratega nacional señaló que efectivamente quería ponerlo en el medio campo, pero él quería que se arriesgara y lo mandara al frente.

El timonel no le dijo más a Sánchez, aunque en ese momento supo que no haría el cambio. Mejía Barón señaló que optó por forzar los penaltis, donde confiaba que lograrían la victoria, aunque no fue así.