Hugo Sánchez es considerado por muchos periodistas, especialistas y aficionados como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.

Tras iniciar su carrera con los Pumas destacó por su habilidad goleadora y acrobáticas definiciones, especialmente con chilenas. Su talento lo llevó a Europa, donde se convirtió en una leyenda del Real Madrid.

Además de su éxito a nivel internaiconal, Sánchez tuvo la oportunidad de representar a la Selección Mexicana en tres Copas del Mundo: en Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, aunque para algunos su labor como seleccionado no fue tan gloriosa como sí lo fue en clubes.

Desde muy temprana edad, Hugo se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Con el conjunto de la UNAM ganó dos campeonatos de Liga (1976-77 y 1980-81) y se convirtió en el máximo goleador del equipo en varias temporadas.

Su estilo de juego, caracterizado por su instinto goleador y espectacularidad, elevó el estándar del futbol mexicano. Fue un pionero al abrir las puertas de Europa para los jugadores mexicanos, demostrando que el talento local podía competir al más alto nivel.

Hugo Sánchez se convirtió en una figura icónica del Real Madrid. Durante su etapa (1985-1992), ganó cinco títulos consecutivos de La Liga (1986-1990) y se coronó como máximo goleador de la Liga en cinco temporadas.

En los años 70 y 80, Hugo Sánchez inspiró a una generación de futbolistas mexicanos al mostrar que era posible triunfar en el extranjero, por ello muchos compañeros le brindaron una gran admiración, aún cuando muchos otros también lo han criticado por su peculiar estilo.

¿Cómo era convivir con Hugo Sánchez en Selección Mexicana?

Recientemente, el exdelantero Daniel Guzmán confesó que llegó a coincidir con Hugo en la Selección Nacional y reveló cómo era el trato con la ex estrella merengue.

A través del pódcast 'No sabemos nada', el entrevistador de dicho canal preguntó al 'Travieso' si en su momento "¿Hugo Sanchez era mam...?", a lo que el ex futbolista dio su punto de vista.

"Respetábamos mucho a las jerarquías, respetaba mucho a Hugo Sánchez, venía del Real Madrid (...). No (era mam...), yo lo aprecio mucho, ahora que vino a Guadalajara cené con él, estuvimos platicando y me reconfortaba porque me decía 'me hubiera encantado jugar contigo', porque yo era banca de él", comenzó Guzmán.

"Era un hombre muy ganador, tenía otra escuela. En los entrenamiento de la Selección Nacional yo a veces la agarraba de broma, venía un centro y le pegaba de tres dedos, pero sin esa convicción de meter el gol; y él no, de 10 metía 100", recordó. "El venía del Real Madrid y uno 'charloteaba' en los entrenamientos".

"Para mi es el número uno en México, el que más logros ha tenido, lo respeto mucho", confesó el Travieso a pesar de que Hugo no tuvo la gloria esperada con el Tricolor.

"Él tenía que jugar (con México). Él estaba con la 'Quinta del Buitre': Butragueño, Michel, Sanchís; y acá nostros bromeabamos: 'Acá está con 'fulanito', también qué quieres... Pero la verdad a mi me aportó mucho y era un buen referente para México en aquel entones", finalizó.