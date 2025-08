A pesar han pasado muchos años desde aquella bronca entre Cuauhtémoc Blanco, y el zaguero de las Chivas, Felipe de Jesús Robles, el hecho sigue vigente en la memoria de los aficionados del futbol mexicano.

Recientemente, a través de la plataforma de YouTube cada vez son más los comunicadores que abren su canal y dedican entrevistas a exjugadores o deportistas y en esa ocasión el periodista de TV Azteca, David Medrano, tuvo como invitado especial en su pódcast al exdefensa del Rebaño, por lo que no podía faltar el mencionar aquel episodio que vivió el exrojiblanco con el ídolo del América.

En la Jornada 8 del torneo de Verano 99, Chivas y América protagonizaron en el Estadio Azteca un duelo cargado de intensidad como suele ser costumbre en este tipo de partidos.

Al final el Rebaño venció 0-1 a las Águilas, con anotación de Héctor del Ángel, sin embargo, este triunfo del chiverío quedó en segundo término, pues es recordado por la bronca que tuvieron Blanco y Robles tras el silbatazo final.

Robles entró de cambio en el segundo tiempo y en las dos primeras jugadas que tuvo con el azulcrema le cometió falta, lo que generó la molestia del 'Cuau'.

"Cuando le volví a cometer otra falta me dice: 'Vas a ver a la salida'. Y le digo: 'Pues no estamos en la escuela'... Eso pasa en un partido un montón de veces. Y ese día Ramón Ramírez ya estaba en el América y habíamos quedado de cambiar la camiseta, se acaba el partido y yo me voy caminando rumbo a las bancas buscando a Ramón porque ya había salido", recordó.

Sin embargo, en su camino para dar el encuentro con Ramírez, Robles fue interceptado por Blanco, lo que daría paso a la bronca entre ambos.

"Me dice: 'Ahora sí ya se acabó y me tira el 'guamacillo', que ni me dolió, pero nadie se da cuenta que me dan otro madrazo. Yo reacciona tontamente, luego ya me paro bien y le tiro la patada, que a él no le dolió, a lo mejor no tenía... (risas)", continuó.

"Me hago para atrás y ahí sí Raúl Rodrigo Lara, ese sí llegó (con un codazo al pómulo) y sí me dolió. Yo me quedó con el coraje y empiezo a llorar", afirmó Robles.

Ya en el vestidor, el auxiliar Hugo Hernández lo arropó y le preguntó que por qué motivo lloraba y sí había respondido con la patada, "pero yo me quedé bien ardido".

Esa misma noche, Robles intentó buscar la revancha en el hotel de concentración, ya que la Selección Mexicana estaba concentrada en el mismo lugar que las Chivas; sin embargo, los americanistas que eran convocados, entre ellos el 'Cuau', no se encontraban en el sitio, por lo que Felipe de Jesús no pudo lograr su objetivo y ahí terminó el capítulo.

"Y esa fue la verdadera historia de esa bronca que al final siempre dije: 'Te agradezco Cuauhtémoc, me hiciste famoso' (risas)", señaló.