México como sede de un Mundial de futbol de la FIFA es un tema bastante peculiar. Aún sin ser un país desarrollado o de los considerados de “primer mundo”, nuestra nación se convertirá en la única en albergar tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

En 1986 México se convirtió en el primer país en albergar dos ediciones distintas de la Copa del Mundo. Luego de 16 años de haber organizado el Mundial de futbol de 1970, México repitió como sede en un acontecimiento histórico que fue más producto de una casualidad.

Para 1974, cuatro años después de la primera Copa del Mundo en México, se designó a Colombia como país sede de la edición de 1986, esto con la intención de repartir sedes entre Europa y América. Lamentablemente para la afición colombiana, el país no se encontraba en condiciones para recibir un evento de tal magnitud, además de no poder cumplir con los requerimientos que FIFA exige para los países anfitriones.

Fue el 25 de octubre de 1982 cuando el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, anunció de manera oficial la baja de su país como sede del Mundial de 1986, unos días después la FIFA aceptó la baja y confirmó la cancelación del evento, teniendo que buscar una nueva sede en menos de cuatro años.

Entre los países que alzaron la mano al momento se encontraban Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Brasileños y canadienses se bajaron de la candidatura, y posteriormente Estados Unidos los seguiría, con vías en enfocar su atención en el Mundial de 1994 que querían albergar.

Fue entonces que México, a tan solo 16 años de su primer Mundial como país sede, volvió a recibir a las mejores selecciones de futbol del planeta para una edición más de la justa mundialista. A pesar del sismo de septiembre de 1985 que sacudió a la Ciudad de México además de estados aledaños y que cobró la vida de aproximadamente 10 mil personas, México logró mantenerse estoico y pudo llevar a cabo el Mundial de futbol.