Luis Ángel Malagón, portero del América y la Selección Mexicana, envió un mensaje para el grupo de comentaristas de TV Azteca tras la victoria de las Águilas ante Tigres en el ‘Volcán’.

Luego de que se le preguntara por el momento que atraviesa el equipo de Coapa, el guardameta del tricolor pasó de largo el cuestionamiento y enfocó su atención en Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

“Creo que allá arriba está Jorge (Campos), (Christian) Martinoli y Luis (García), ¿no?”, preguntó Malagón. El reportero, Omar Villarreal Villalbazo, le confirmó que, en efecto, los comentaristas se encontraban en el palco del estadio Universitario. “Están muy contentos con tu actuación”, agregó 'Villa-Villa'.

“Aunque no me hablen, saludos a los güeyes allá”, dijo el guardameta azulcrema en un tono retador. Tras el breve mensaje, el guardameta de la selección continuó con la pregunta del reportero, aplaudiendo lo conseguido por su equipo.

Tras cuestionársele sobre el ruido que ha generado sus recientes actuaciones bajo los tres palos, Malagón aprovechó para enviar un mensaje más, uno de unión en cuanto al grupo de porteros mexicanos que buscan un lugar en la Copa del Mundo del 2026.

“Le mando un abrazo al ‘Tala’ (Rangel) porque creo que debe estar en la misma sintonía. Entre nosotros, ‘Memo’ (Ochoa), ‘Tala’, los Carlos (Acevedo y Moreno) y todos los que estamos ahí peleando por estar en el Mundial, tenemos que hacernos fuertes”, mencionó el guardameta de la Selección Mexicana.