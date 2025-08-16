La Selección Mexicana ha enfrentado una constante sombra antes de las Copas del Mundo: las lesiones que han marginado a algunas de sus figuras estelares en momentos clave.

Estos incidentes, casi como una maldición, han cambiado el rumbo de jugadores y del equipo en torneos cruciales.

¿Quiénes son los jugadores que se han perdido el Mundial por lesión?

En 1970, México albergaba su primer Mundial, y Alberto Onofre, volante ofensivo del Guadalajara, era la gran esperanza. Considerado el mejor jugador del Tri, su sueño se desvaneció una semana antes del debut contra la Unión Soviética.

Lee también: La vez que una estrella de la Selección Mexicana fue vinculada con el narcotráfico

En un entrenamiento, un choque accidental con Manuel Alejándrez, defensa de Cruz Azul, le provocó una doble fractura de tibia y peroné. Onofre regresó al futbol un año después, pero nunca recuperó su brillo.

Para Estados Unidos 1994, Francisco Javier 'Abuelo' Cruz, el extremo que deslumbró en México 86, vivía su última oportunidad como veterano. En un partido decisivo contra Canadá, el 9 de mayo, México necesitaba un empate para clasificar. Tras un gol de Hugo Sánchez que igualó el marcador, el técnico Miguel Mejía Barón apostó por Cruz.

A los pocos minutos, se rompió el ligamento cruzado, pero, con gran dolor, marcó el gol de la victoria, asegurando el pase. Su sacrificio fue heroico, pero no se recuperó a tiempo para el Mundial.

En 2002, Claudio Suárez, el 'Emperador', era pilar defensivo rumbo a Corea-Japón. Sin embargo, en un entrenamiento en Denver, una disputa de balón con Gabriel Caballero le causó una fractura de peroné.

Aunque se recuperó rápidamente, el técnico Javier Aguirre dudó de su condición y lo excluyó del torneo.

La tragedia golpeó nuevamente en 2014. Luis Montes, el 'Chapito', era la estrella del León bicampeón y clave para Miguel Herrera en Brasil. En un amistoso contra Ecuador, un choque con Segundo Castillo le provocó otra doble fractura de tibia y peroné. Montes se perdió el Mundial.

Qatar 2022 no fue la excepción. Gerardo Martino soñaba con un tridente formado por Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel 'Tecatito' Corona.

Sin embargo, Jiménez sufrió una fractura de cráneo, el atacante fue a la Copa del Mundo, pero no en las mejores condiciones.

Corona, tras pisar un hoyo en un entrenamiento con Sevilla, se fracturó tibia y peroné. Aunque México intentó recuperarlo, Sevilla lo descartó para el torneo.