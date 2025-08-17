El estadio Akron vivió un penoso episodio la noche del sábado tras la derrota de Chivas a manos de Juárez en la Liga MX. A menos de 300 días de recibir partidos de Copa del Mundo, la violencia se desató dentro del inmueble.

Fue el exfutbolista del Guadalajara, Ángel Zaldívar, quien denunció el hecho acontecido en la sede mundialista. A través de sus redes sociales, el ahora jugador de los Bravos señaló que su familia fue víctima de violencia dentro del estadio.

“Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista. Mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”, escribió el delantero en una publicación. Más tarde el mexicano compartió evidencia de lo sucedido.

Zaldívar subió una fotografía de su hermano, a quien le rompieron la nariz dentro del estadio Akron. “No a la violencia en ningún lugar. Agredieron a mi sobrina menor de edad y a mi hermano con la nariz rota. No puede pasar más”, exigió.

Guadalajara recibirá cuatro partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá.