El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Los aficionados ya cuentan los días para que el silbatazo inicial se dé en el remodelado Estadio Azteca, que hará historia al ser sede por tercera ocasión de este magno evento.

Hay muchas expectativas en la Copa del Mundo. La gran incógnita será ver si la Selección Mexicana puede avanzar más allá de los Octavos de Final, justo como lo hizo en las ediciones del 1970 y 1986.

¿Cómo inspira la Liga MX a la Selección Mexicana?

La euforia por el Mundial 2026 irá acrecentándose en los próximos meses. En la Liga MX no será la excepción, debido a que en las últimas ediciones varios de los clubes han homenajeado al equipo nacional.

Y lo hacen sacando uniformes especiales con la misma tonalidad que el combinado tricolor. A muchos fanáticos les gusta y el resto prefieren que no se haga, debido a que cambian por completo los tradicionales colores de la institución.

A unos meses de Brasil 2014, Nike fue la primera marca que decidió innovar con los cuatro equipos que en ese momento patrocinaba. América, Xolos, Atlas y Pachuca jugaron un partido con la playera verde, short blanco y calcetas rojas.

Chivas usó un uniforme verde inspirado en México en dos ocasiones (2018 y 2022). Foto: Imago7

Las Águilas lo hicieron contra el Cruz Azul y la indumentaria nos les trajo mucha suerte, debido a que cayeron en el Estadio Azteca en le Clásico Joven con un emocionante 2-1.

Antes de que arrancara Rusia 2018, de nuevo el América sacó una indumentaria homenajeando a la Selección Nacional. Chivas hizo lo mismo, aunque a diferencia del resto, este equipo sí utilizó en más de una ocasión en uniforme.

Fue en Qatar 2022 que de nueva cuenta el Guadalajara saltó al terreno de juego ante La Máquina vestidos similares al Tri. Una vez más ese tono fue mal presagio en el Coloso de Santa Úrsula, debido a que cayeron 2-1.

También Monterrey, que era vestido por la misma marca que el Rebaño Sagrado salió a la cancha del Gigante de Acero con un uniforme alternativo tricolor. Para la próxima justa de 2026 se ha filtrado una playera verde que supuestamente usaría Pumas para alentar a la Selección Mexicana.