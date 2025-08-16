Una de las novelas que terminará hasta que Javier Aguirre anuncie la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, será la de Guillermo Ochoa, quien sueña con asistir a su sexta edición.

Sin embargo, ante todos los rumores que se esparcen sobre los posibles equipos que podrían ficharlo, la realidad es que el guardameta de 40 años de edad, hoy no tiene equipo.

Memo Ochoa se ha entrenado por su cuenta ante la falta de equipo. Foto: Especial

Ochoa suena para el Mazatlán

Ahora, de acuerdo con información de TUDN, el equipo de la Liga MX mostró interés en hacerse con los servicios del veterano guardameta.

Aunque aún no existen negociaciones de pro medio, este sería un trato donde ambas partes salen ganando. Pues los Cañoneros tendrían experiencia en la portería, y Ochoa tendría actividad hasta que llegue la Copa del Mundo.

Memo Ochoa ofreció sus servicios a un equipo de Segunda División en España / Foto: Imago7

Sólo el tiempo dirá en qué termina este capítulo de la carrera de 'Paco Memo', ya que también se le ha vinculado con varios clubes de Europa, de segunda y de primer división.

