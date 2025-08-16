La Jornada 5 de la Liga MX comenzó con el partido de Puebla vs San Luis en estadio Cuauhtémoc, y además, con un evento desafortunado. Pues hubo una balacera en las inmediaciones del recinto que dejó a una mujer fallecida.

Sin embargo, pese a la tragedia, el compromiso entre ambos equipos se jugó de manera normal. Lo que causó miles de críticas en redes sociales, entre ellas, la de David Faitelson.

Puebla y Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿Qué dijo Faitelson sobre lo sucedido entre Puebla y San Luis?

A través de su cuenta de X, el comentarista de TUDN explotó contra el equipo local, donde se anunciaba la salida de Pablo Guede por común acuerdo tras la derrota ante Atlético San Luis.

¿A quién carajo le importa Guede?

Murió una mujer en el estacionamiento del estadio.

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 16, 2025

“¿A quién carajo le importa Guede? Murió una mujer en el estacionamiento del estadio. No conocen la vergüenza”, aseveró.

La cosa no terminó ahí, pues también arremetió contra la Liga MX, además de contra 'La Franja', en otro comunicado, esta vez de la seguridad del estado de Puebla.

Una mujer pierde la vida en el Estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc y el juego de futbol se celebra como si nada hubiese sucedido.

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 16, 2025

"Una mujer pierde la vida en el Estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc y el juego de futbol se celebra como si nada hubiese sucedido. Qué pena de la poca consciencia y responsabilidad del Puebla y de a Liga MX...", se lee en su publicación, donde además etiqueta a estos dos involucrados.

