El paso de Hugo Sánchez por la Copa del Mundo es poco menos que decepcionante. Pese a tener casi 400 goles a nivel club y presumir cinco títulos de goleo en España, ‘El Macho’ se achicó en la justa mundialista.

El delantero mexicano anotó un solo gol en mundiales, pese a participar en las ediciones de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. La falta de gol de Sánchez es inexplicable para un atacante con un olfato goleador letal.

Lee también ¿Cuál es la edición de la Copa del Mundo en donde más goles anotó México?

En el historial de la Selección Mexicana se encuentran 12 jugadores con más goles en Copas del Mundo que Hugo Sánchez. Algunos no jugaban como delanteros y mucho menos estuvieron en la órbita de clubes de elite como el Real Madrid, pero pueden presumir más goles en Mundiales que el mejor delantero en la historia del futbol mexicano.

¿Quiénes son los 12 jugadores que tienen más goles que Hugo Sánchez en Copas del Mundo?

Técnicamente todo jugador mexicano con goles, entiéndase el plural, es candidato a este listado puesto que Hugo Sánchez solo anotó un gol en sus tres participaciones en Copas del Mundo para un lamentable promedio de 0.11 goles por juego disputado.

Lee también ¿Qué fue de Giovani dos Santos? Jugador que fue campeón del mundo con México

Estos son los 12 futbolistas mexicanos con más goles que Hugo Sánchez en Copas del Mundo