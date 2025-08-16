La fiesta más grande del futbol llegará a tierras jaliscienses. Y aunque México no tendrá ningún partido de Cuartos de Final para adelante, los aficionados si podrán ver al Tri en el Estadio Akron.

Para ese entonces, el recinto hogar de las Chivas, tendrá que pasar a llamarse 'Estadio Guadalajara'. Esto por estándares establecidos por la FIFA, ya que no puede haber nombres de marcas o patrocinadores en estos mismos.

¿Cuándo jugará el Tri en el Estadio Akron por el Mundial?

De acuerdo con el calendario expuesto por la FIFA, la sede de Guadalajara tendrá cuatro compromisos de la Copa del Mundo.

Dentro de esos cuatro, está incluido el segundo encuentro de grupo de México el jueves 18 de junio de 2026. Así queda la lista de todos los duelos que tendrá el estadio Guadalajara.

El jueves 11 de junio recibirá un partido del grupo A

El jueves 18 de junio recibirá el segundo partido de México por el grupo A

El martes 23 de junio recibirá un partido del grupo K

El viernes 26 de junio recibirá un grupo del partido H

Aunque se debe recordar, que recientemente se acordó un partido amistoso para los dirigidos por Javier Aguirre en esta misma ciudad.

El combinado nacional se verá las caras con Ecuador, el 14 de octubre, como preparación para la Copa Mundial de la cual será anfitrión.

