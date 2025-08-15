En 300 días, la Copa del Mundo 2026 iniciará, con un juego en el que estará presente la Selección Mexicana, que tiene la obligación de realizar la mejor actuación en su historia.

Y para que esto tenga posibilidades de concretarse, se debe tener una gran preparación, sin igual... Parece ser que el margen de maniobra del equipo de Javier Aguirre es amplio. De aquí al 11 de junio de 2026, el Tricolor podría efectuar alrededor de 15 partidos, lo que parece suficiente para llegar en las mejores condiciones.

La Selección Mexicana va a ser el único equipo que estará seis semanas concentrado. Vamos a jugar sin seleccionados la Liguilla y vamos a quitar el Play In. Ese es el aporte para que Javier y su cuerpo técnico tengan 73 por ciento más de tiempo a los jugadores que los demás competidores.

Además, jugaremos 15 partidos de preparación contra "rivales europeos, asiáticos y sudamericanos”, anunció hace unos días Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La actividad de la Selección Nacional se reactivará en septiembre, con dos juegos en Estados Unidos, contra Japón y Corea del Sur. En octubre, los rivales serán sudamericanos: Colombia y Ecuador.

En noviembre, están por confirmarse partidos contra Paraguay y Uruguay. Y en diciembre, se planea hacer otro amistoso en territorio nacional, quizá contra un club; lo mismo pasaría en enero y febrero.

En marzo, se abrirán las Fechas FIFA para un par de juegos más, incluida la reinauguración del Estadio Azteca. Y en mayo comenzará la concentración final rumbo a la Copa del Mundo, donde se realizaría un par de encuentros más.