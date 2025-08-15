El futbol nunca ha tenido problemas en la formación de porteros. Cada cuatro años, hay muchas opciones, pero únicamente tres vacantes para los guardametas que van al Mundial.

De cara a la Copa del Mundo de 2026, parece que Luis Malagón y Tala Rangel están más que seguros. El Vasco Aguirre tendrá que elegir al tercero de ellos, ya que todo parece indicar que Guillermo Ochoa, quien no ha encontrado equipo, será descartado en la lista final.

Lee también ¿Qué fue de Giovani dos Santos? Jugador que fue campeón del mundo con México

¿Quién es el mejor portero mexicano?

En los últimos años ha habido un debate muy fuerte sobre quién es el mejor portero de México. Las nuevas generaciones ponen a Guillermo Ochoa en el lugar de honor, debido a que fue el primer guardameta nacional en jugar en Europa.

Hay otros que consideran que Jorge Campos lo es. El Brody por muchos años fue inamovible en la Selección Mexicana, donde llegó a alternar entre la portería y la delantera, que desde su perspectiva, es donde mejor de desempeña.

No obstante, el Inmortal aseguró que no debería existir ningún debate sobre el máximo guardameta nacional, ya que no piensa que ese título le corresponda. El ahora comentarista de TV Azteca no tiene dudas de que ese es Pablo Larios.

“Es una pregunta que he dicho mil veces, pero ustedes no conocen a Pablo Larios, mi ídolo y que en paz descanse. Creo que ustedes no saben mucho de la portería.

Jorge Campos cree que el mejor portero de todos los tiempos en México fue Pablo Larios. Foto: Especial

"Si había un adelantado era Pablo Larios, jugando el área, saliendo en los centros; y creo que poca gente habla de él, lamentablemente. Pero para mí, y con mucho respeto para todos, tuve la fortuna de verle jugar, estar cerca y aprenderle cosas", dijo en una charla a Fox Sports.

Por otra parte, señaló que a diferencia de Pablo Larios, otros porteros estuvieron en equipos más populares. Sin embargo, ninguno de ellos se acercaría al talento que mostraba Larios bajo los tres palos.

"Todos nos vamos porque unos somos más populares, hay más redes sociales en estos momentos y hay aficionados que sólo son de América, Chivas o Pumas.

"El ser mundialista no lo es todo, hay que llenar ese espacio y (Pablo Larios) era un adelantado en su época. Hoy en día los porteros no salen, es lamentable", finalizó Jorge Campos.