El cierre de registros del mercado de verano está cada vez más cerca y esas no son buenas noticias para Guillermo Ochoa, quien no ha podido encontrar equipo luego de que no renovó con el AVS Futebol SAD de Portugal.

Paco Memo anhela estar en la Copa del Mundo del próximo año, ya que sería la sexta de la que sea parte de la Selección Mexicana, pero si no se acomoda en algún club, será un argumento fuerte para que Javier Aguirre lo descarte de la lista final el próximo año.

¿Guillermo Ochoa quiere jugar gratis?

Guillermo Ochoa, de 39 años, está batallando mucho para que algún club se interese en sus servicios. Se sabe que el Vasco Aguirre tuvo una charla con el portero, donde le comentó que sí lo contempla para el Mundial 2026.

No obstante, su lugar no está seguro, por lo que le exigió que encuentre equipo y sea regular semana a semana, de lo contrario, no estará su nombre en la lista final de jugadores convocados.

Se habla de que Paco Memo se ha ofrecido en la Segunda División de Portugal y España, pero no ha concretado nada. También en México habría tenido contacto con varias instituciones, entre las que destacan Chivas y Cruz Azul, que le cerraron las puertas por su pasado en el América.

Memo Ochoa se ha entrenado por su cuenta ante la falta de equipo. Foto: Especial

Rafa Ramos, comentarista de ESPN, señaló que Memo Ochoa está comenzando a caer en desesperación, ya que no hay ningún equipo que muestre interés por ficharlo. El comunicador señaló que hasta ha ofrecido jugar gratis con tal de estar activo de cara a la Copa del Mundo.

“Sigue sin equipo, según las versiones que hay, Guillermo Ochoa ha sido ofrecido a todos los equipos, incluyendo al Guadalajara. Ha sido ofrecido y prácticamente cobrando nada, porque recordemos que es dueño de su carta, tiene toda la libertad para contratarse y porque quiere jugar la Copa del Mundo. Javier Aguirre le dijo ‘necesito que estés activo’.

“Va a terminar en la Liga de Expansión. Su sueldo no es muy elevado, es mexicano. Las condiciones que está pidiendo Ochoa es que juegue, y eso está muy complicado. Anda buscando equipo desesperadamente, lo están ofreciendo por todos lados, él necesita volver a jugar, porque de otra manera no va a ir al Mundial”, comentó Rafa Ramos.