José Ramón Fernández en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 dio una noticia que dejó helados a todos sus seguidores: el retiro está cerca y esa sería su última cobertura de una justa veraniega.

Mucho se ha especulado sobre la fecha en la que el comentarista deportivo dejará a los medios de comunicación. A sus 79 años, las fuerzas ya no son la mismas en Joserra, quien ya habría comunicado a su gente cercana qué día colgará el micrófono.

¿Cuándo se va a retira José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández este año ha perdido mucho foco en ESPN. A principios de año su propio hijo, Juan Pablo, anunció que las apariciones en la televisión se irían reduciendo paulatinamente debido a su edad.

En los últimos días, Joserra no apareció en ninguno de los programas de la cadena deportiva, lo que despertó las especulaciones de los televidentes. No obstante, el comunicador estaba de vacaciones y recientemente se reintegró a las mesas de análisis.

Cabe destacar que hace unos días dieron por terminadas las emisiones de ‘Cronómetro’, uno de los programas en los que José Ramón estaba al frente, por lo que ahora se limitará a estar en ‘Futbol Picante’.

José Ramón Fernández recién regresó de sus vacaciones y se reintegró a Futbol Picante. Foto: Especial

Con la pérdida de los reflectores en ESPN, José Ramón Fernández parece que está preparando el camino para por fin anunciar su retiro de los medios de comunicación. Todo parece indicar que será el próximo año después del Mundial 2026.

El portal Récord señaló que Joserra concluye su contrato con la cadena deportiva norteamericana justo al concluir el Mundial, por lo que no habría interés de ninguna de las dos partes en renovarlo.

De esta manera, José Ramón Fernández saldría por la puerta grande y acabaría con una exitosa carrera con un magno evento. El Mundial que organizará México junto a Canadá y Estados Unidos será su adiós de la televisión.