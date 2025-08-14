La Copa del Mundo de 2026 está cada día más cerca y los escenarios donde se escribirán las nuevas historias de la justa de futbol ya se van alistando para ser los anfitriones del certamen y recibir a los miles de aficionados que se darán cita en cada uno de los inmuebles.

En México, los tres inmuebles que recibirán a los partidos del Mundial serán el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA, casas de las Águilas del América, Chivas y Monterrey, respectivamente. Y sorpresivamente, la FIFA ya reveló el costo de los primeros boletos para los partidos a disputarse en estos lugares.

Cabe señalar que al ser un certamen en el que México compartirá créditos con Estados Unidos y Canadá como sedes del Mundial, los aficionados mexicanos tendrán oportunidades reducidas para ver los partidos de la justa en todos los estadios. Y por ello el costo de los boletos se augura que será bastante elevado.

¿Cuál es el costo de los boletos para el Mundial 2026 en México?

Desde el 14 de julio, la FIFA abrió la venta de boletos para los primeros partidos del Mundial 2026 en México, a través de su portal oficial. Las tres sedes mexicanas ofrecen paquetes de Hospitality con precios que van desde los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos, dependiendo de la zona, la sede y la ronda del encuentro.

Estos paquetes, dirigidos al público general, ofrecen experiencias premium con asientos exclusivos, entretenimiento, comida y bebida de alta calidad, además de acceso a suites privadas o salones compartidos dentro del perímetro seguro de los estadios.

En la Ciudad de México, los boletos disponibles son para dos partidos: el de primera ronda del 17 de junio, con precios desde 73 mil 400 pesos hasta 108 mil 600 pesos; y el de dieciseisavos de final del 30 de junio, de 78 mil 500 a 129 mil 800 pesos, siendo este último el más costoso de todos los partidos en México.

En Monterrey, los boletos para el partido del 24 de junio en el FIFA Pavilion tienen el precio más accesible, con 34 mil 700 pesos, mientras que en la zona Champions Club el costo asciende a 55 mil 350 pesos.

Para la categoría VIP, los boletos alcanzan los 73 mil 450 pesos, y en la Pitchside Lounge, los 85 mil 500 pesos. Para el encuentro de dieciseisavos de final del 29 de junio, los precios oscilan entre 55 mil 350 y 102 mil 600 pesos.

En Guadalajara, el boleto más económico es para el partido del 11 de junio, con un costo de 56 mil 350 pesos, mientras que el más caro para esa fecha es de 77 mil 450 pesos.