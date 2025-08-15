La Selección Mexicana de futbol está lejos de ser una potencia. Cuando le toca encarra competencias importantes como la Copa del Mundo, suele quedarse en Octavos de Final. El quinto partido, al que no llegan desde 1986, es una obsesión.

Es por ese motivo por el que varios aficionados adoptan a otro combinado como suyo y una vez que el Tri queda eliminado, comienza a apoyar a otro país. No obstante, algunos lo han llevado al extremo del olvidarse de la playera verde para gritar a los cuatro vientos su amor a un equipo foráneo.

Lee también ¿Qué fue de Giovani dos Santos? Jugador que fue campeón del mundo con México

¿Por qué reventaron a un analista de TUDN?

El experto en estadísticas de TUDN es sin duda Ricardo Salazar. Cada que un evento o marca destacable está cerca de ser igualada o batida, el analista de Televisa lo presume en las diferentes transmisiones de la cadena.

Sin embargo, más allá de su trabajo en la cadena de Chapultepec 18, ha sido ampliamente criticado recientemente, ya que una publicación en redes sociales generó que le llovieran críticas.

Salazar es un fiel seguidor de Alemania y nunca lo ha escondido. Al contrario, usa las diversas plataformas de internet para mostrarlo a sus seguidores, quienes no ven problema alguno en su fanatismo.

Ricardo Salazar, experto en estadísticas de TUDN, fue criticado por su afición a la selección de Alemania. Foto: Especial

No obstante, la última publicación que realizó donde aparece con el uniforme completo de la Die Mannschaft generó una ola de burlas e insultos, muchos de ellos subidos de tono.

Salazar ha optado por eliminar la opción de que sus seguidores comenten sus posteos. Sin embargo, antes de que lo hiciera ya se había llenado de muchos comentarios negativos.

Esta no es la primera ocasión que su amor por la cuatro veces campeona del mundo lo meten en aprietos. Meses atrás mostró su colección de playeras y también le valió ser reventado en internet.