El 13 de enero del 2025 León hizo uno de los fichajes de mayor cartel en la historia de la Liga MX. El exjugador del Real Madrid, James Rodríguez, era firmado por el conjunto esmeralda en lo que significó el primer y único ganador de la bota de oro en Copa del Mundo en jugar en el balompié mexicano.

Rodríguez conquistó al mundo entero tras su actuación en el Mundial del 2014 en donde comandó a una selección colombiana necesitada de un líder y referente tras la baja de Radamel Falcao del torneo debido a una lesión. Gol a gol, Rodríguez acaparó los reflectores en el último Mundial celebrado en Sudamérica.

Con seis tantos en cinco partidos, James se hizo con la bota de oro de la Copa del Mundo de Brasil 2014, misma que celebró una vez que Alemania venció a Argentina en la final y que Thomas Müller no pudo alcanzarlo en el liderato de goleo.

Sin embargo, la bota de oro es una distinción que la FIFA otorga a partir del Mundial de España 1982 cuando el italiano Paolo Rossi se hizo acreedor de la primera tras anotar seis tantos en aquella edición de la Copa del Mundo.

Entonces James Rodríguez es el único ganador de la bota de oro en jugar en la Liga MX, pero ha habido más campeones de goleo de una edición de la Copa del Mundo que despliegan su talento en las canchas de México. En 1964 el América sería el primer club mexicano en contratar a un campeón de goleo de un Mundial: su nombre era Vavá.

Edvaldo Izidio Neto era bicampeón del mundo con la selección brasileña tras las conquistas de los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Aquel equipo comandado por Pelé tenía en Vavá a un terminador de jugadas. Sus cuatro goles en la Copa del Mundo de Chile 1962 lo posicionaron en un empate séxtuple.

Otros cinco jugadores empataron con Vavá en el liderato de goleo de Chile 1962, entre ellos su compatriota Garrincha. El húngaro Flórián Albert, el soviético Valentin Ivanov, el yugoslavo Dražan Jerković y el chileno Leonel Sánchez también anotaron cuatro tantos en aquel Mundial.

Como jugador del América, Vavá conquistó el título de Liga en 1965, además de la Copa México del mismo año. El atacante brasileño solo jugó dos temporadas en el futbol mexicano.

Para 1975 Monterrey se convertiría en el segundo club mexicano en contratar a un campeón de goleo de una Copa del Mundo cuando firmaron al veterano de 33 años, Eusebio. El astro portugués había anotado nueve goles en el Mundial de Inglaterra 1966 y nueve años más tarde se unió a La Pandilla.

El portugués solo jugó 10 encuentros con Monterrey y apenas pudo anotar un gol antes de migrar al futbol canadiense. El Toronto Blizzard se hizo de los servicios de La Perla Negra y así acabó con su fugaz paso por el balompié mexicano.