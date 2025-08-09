Luego del anuncio de la FIFA donde confirmaban que los partidos del repechaje de la Copa del Mundo de 2026 se jugarían en Monterrey y Guadalajara, han surgido dudas sobre el formato y sobre las selecciones que podrían participar en dichos encuentros.

Estos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara Foto: Especial

¿Qué países jugarán el repechaje del Mundial 2026?

En total, son seis selecciones las que pelearán por los últimos boletos para el torneo más prestigioso del futbol en Monterrey y Guadalajara. Una de Oceanía, una de Asia, una de África, una de Conmebol y dos de CONCACAF.

Ahora, los dos más arriba del ranking de la FIFA, clasificarán de manera automática a una final. Mientras que los otros cuatro, se enfrentarán entre ellos en juegos de eliminación directa para determinar a los otros dos finalistas.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Entonces, al final serán dos Finales (valga la redundancia), y el país que salga vencedor de esos dos partidos, se integrará a la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

La forma en la que se dividirán los partidos en ambas ciudades mexicanas serán: una Semifinal y una Final en cada estadio de Guadalajara y Monterrey.

Mundial 2026: ¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el Estadio BBVA? / Foto: Imago7

