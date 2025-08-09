Dos de las alegrías que ha tenido la Selección Mexicana se consiguieron en la categoría Sub 17. Primero fueron los ‘Niños Héroes’ en 2005 durante la Copa del Mundo de Perú. Jugadores como Carlos Vela, Giovani dos Santos, César Villaluz lograron la épica en la Final ante Brasil.

Para 2011, se repitió la historia en casa. El Estadio Azteca fue testigo de como futbolistas promesa como Pollo Briseño, Ponchito González, Carlos Fierro y la Momia Gómez levantaban el título del Mundial.

¿Qué pasó con la Momia Gómez?

La Selección Mexicana que se coronó en el Mundial Sub 17 de 2011 le debe mucho a un jugador: Julio Gómez. En la Semifinal que se llevó a cabo en Torreón, el canterano de Pachuca se lució con la chilena que significó el triunfo ante Alemania.

Cabe recordar que previamente había sufrido un corte en la cabeza, pero decidió regresar al terreno de juego con un vendaje en la cabeza. Ahí nació su apodo de la ‘Momia’. Tras la Final ante Uruguay, recibiría el Balón de Oro, siendo reconocido como el mejor del campeonato.

Había muchas expectativas puestas sobre el mediocampista tamaulipeco. No obstante, como ocurrió con casi toda esa generación, se perdió y jamás pudo consolidar su carrera en Primera División.

La Momia Gómez fue el héroe con su chilena ante Alemania en el Mundial Sub 17 de 2011. Foto: Especial

Recibió pocas oportunidades en Pachuca y fue enviado a Chivas, donde era usado ocasionalmente en el Liga y Copa MX. Después de eso todo fue en declive para el futbolista mexicano, quien comenzó un peregrinar en el Ascenso.

Sin anunciar su retiro de manera oficial, se le perdió la pista a la Momia Gómez. La última ocasión que se supo de él fue cuando fichó con el Real San José de la Liga de Balompié Mexicano, intento fallido se crear otro torneo profesional de futbol en México.

Después de mucho tiempo sin saber de él, hace poco tiempo se viralizó la imagen de Julio Gómez, quien actualmente está alejado del futbol. Lo que más sorprendió de su foto no fue su sobrepeso, sino el hecho de que estaba trabajando como obrero en Estados Unidos.

No obstante, la Momia Gómez aclaró que no es su nueva profesión. Más bien, estaba ayudando a sus familiares en la remodelación de una casa. Fue así como una estrella del futbol mexicano jamás pudo brillar y se apagó.