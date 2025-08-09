Hay muchas expectativas sobre Gilberto Mora. A sus 16 años, el canterano de Xolos ha deslumbrado con su talento dentro de la cancha, donde ya es uno titular indiscutibles de Tijuana y se hizo de un lugar en la Selección Mexicana.

El joven talento mexicano fue la gran sorpresa de Javier Aguirre en la pasada Copa Oro, donde tuvo minutos en la fase definitiva del torneo. Todo parece indicar que es uno de los seguros del vasco en su lita para el Mundial 2026.

¿Gilberto Mora jugará tres Mundiales?

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de la Selección Mexicana. Tres categorías lo desean tener entre sus filas para que disputen la Copa del Mundo.

Hace poco trascendió que el futbolista de 16 años no será convocado por Javier Aguirre para los partidos de la Fecha FIFA de septiembre, debido a que le dio permiso de estar con la Sub 20 que disputará el Mundial en Chile.

Gilberto tendrá la oportunidad de foguearse ante combinados de la talla de Brasil, Marruecos y España. El torneo arranca del 27 de dicho es al 20 de octubre y el Tricolor se ubica en el Grupo C.

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en la Copa Oro. Foto: Imago7

La Sub 17 también tiene en puerta una Copa del Mundo. Esta se llevará a cabo en Qatar del 5 de noviembre al 27 del mismo mes. En esta competencia el Tricolor haré frente en el Sector F a Corea del Sur, Corta de Marfil y Suiza.

Este campeonato luce complicado que pueda disputarlo Gil Mora, debido a que se realiza justo en la etapa más importante del Apertura 2025 de la Liga MX y dependerá si Xolos le permite ir o no.

Finalmente, el próximo año se jugará en México, Estados Unidos y Canadá el Mundial 2026, donde es casi un hecho que Gilberto Mora será uno de los elegidos de Javier Aguirre con la Selección Mexicana Mayor.