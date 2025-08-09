Guillermo Ochoa pelea contra el reloj para encontrar equipo. A menos de un mes de que cierren los registros en Europa, el portero mexicano no se ha acomodado en algún club del Viejo Continente.

Paco Memo desea estar en el Mundial del próximo año con la Selección Mexicana, por lo que en caso de quedarse sin actividad seis meses, sería lapidario para sus aspiraciones, una vez que Javier Aguirre lo condicionó a tener regularidad para ser convocado.

¿Guillermo Ochoa jugará en España?

Guillermo Ochoa dejó de ser portero del AVS Futebol SAD y comenzó la difícil tarea de encontrar equipo en Europa. Pocos clubes aposarán por contratar a un portero de 39 años, por lo que sus opciones son muy reducidas.

Días atrás se manejó la posibilidad de que el Portimonense Sporting Clube de la Segunda División de Portugal le diera una oportunidad, esto con miras a lograr el ascenso. No se concretó nada.

Recién salió a la luz que Paco Memo se ofreció a un equipo de España, pero al parecer la respuesta no fue la que el canterano de las Águilas hubiera deseado de cara a su futuro.

Según ‘El Periódico de Aragón’, la gente de Guillermo Ochoa se ofreció al Real Zaragoza de la Segunda División, que está viviendo una reestructuración para ascender el próximo año.

Cita dicho medio que el mexicano no tuvo ninguna respuesta, lo que se traduce en que no están interesados en su contratación. Los Maños actualmente no tiene portero titular, debido a que Andrés Fernández al Almería dejó el club.

Gabi Fernández, entrenador del equipo, cuenta con el francés Gaetan Poussin y el joven canterano Carlos Calavia, a quien de momento no le han manifestado mucha confianza.

Sin embargo, pese a la carencia de un hombre de experiencia en el marco, todo parece indicar que Real Zaragoza no hará el intento por tener a Guillermo Ochoa entre sus filas.