La Jornada 5 de la Liga MX del sábado 16 de agosto tiene un platillo que pocos de querrán perder: Tigres vs América en el estadio Universitario.

Además de ser un partido con altas expectativas debido a la calidad en las plantillas de ambos equipos, se anunció el aderezo indicado para el choque. Raúl Orvañanos será quien lo narre para todo el país.

Luego de 20 años, Raúl Orvañanos anunció su salida de Fox Sports México. Foto: Imago7

El veterano narrador quien en el último par de años se ha hecho famoso por sus equivocaciones en vivo, ya sea por confundir el nombre de los jugadores, o por decir frases redundantes a la hora de hablar. Se ha vuelto uno de los favoritos de los aficionados.

Todos recuerdan el "Paradón de Gignac" (Cuando la atajada era de Nahuel Guzmán), o lo que se hizo viral en redes sociales de "Ojo que si la mete es gol" "Ojo que si lo expulsan se tiene que ir" etc etc.

¿Por dónde narrará Orvañanos el partido de América vs Tigres?

El partido entre las Águilas y los regios, que está pactado a iniciar a las 7:00 pm, hora del Centro de México, se podrá disfrutar a través de las señales de Tubi, acompañado por Orvañanos en la narración.

América y Tigres en festejo de gol, durante la Jornada 12 del Clausura 2025 - Foto: Imago7

