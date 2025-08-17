Fue convocado a Brasil 2014 y ahora juega en la Sub-21 de un club mexicano; el triste presente de este futbolista

En la Copa del Mundo de Brasil 2014 Miguel Herrera, quien era el director técnico de la Selección Mexicana en aquel momento, dejó en la banca a cinco jugadores que no vieron un solo minuto en aquella edición del Mundial.

Además de los porteros Alfredo Talavera y José de Jesús Corona, el ‘Piojo’ dejó a tres futbolistas con historial rojiblanco en la banca. A 11 años de aquel Mundial, dos de estos tres elementos se mantienen como miembros del club Guadalajara, aunque en circunstancias totalmente distintas.

Miguel Ángel Ponce, Alan Pulido e Isaac Brizuela son los tres elementos de cancha que Herrera dejó en la banca durante el Mundial de Brasil en 2014. Ponce se retiró en 2022 con la camiseta del Guadalajara, Pulido vive su segunda etapa con el conjunto tapatío y Brizuela vive una realidad sumamente complicada, considerando que en algún momento fue considerado a la Selección Nacional Mexicana.

Lee también Portero de la selección mexicana manda mensaje a comentaristas de TV Azteca; “aunque no me hablen, saludos a los güeyes"

Con solo 14 apariciones con la camiseta tricolor como parte de sus credenciales como futbolista profesional, el ‘Cone’ vive la decadencia de su carrera. A sus 34 años está vinculado aún con Chivas, pero el nuevo director técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, no lo tiene contemplado para jugar con el primer equipo.

Completamente separado del primer equipo, Brizuela fue asignado a la categoría Sub-21 de las Chivas, con quien presume incluso ser el capitán del grupo. Brizuela estuvo en boca de todos el pasado fin de semana luego de su gol en el partido contra la Sub-21 de Juárez.

🗣️¡GANÓ LA #CANTERAROJIBLANCA! 🐐🔥



Con anotaciones de Isaac Brizuela y Marioni Ham, una actuación excelente de Robinho, el Rebaño #Sub21 se impuso 2-0 a Juárez 😤 pic.twitter.com/hfTYfI3djM — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) August 16, 2025

Lee también La razón por la que México organizó el Mundial de 1986; solo habían pasado 16 años de su primera Copa del Mundo organizada

Usuarios en redes sociales no dudaron en destacar la participación de un veterano de 34 años en las ligas de desarrollo del futbol mexicano. Pese a ser un equipo con límite de edad, la Liga MX permite la participación de elementos que rebasan la edad máxima para participar, hoy el presente de Isaac Brizuela está en el futbol de categorías con límite de edad.