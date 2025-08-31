La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde tendrá como principal objetivo ofrecer una actuación más digna al ser una de las tres anfitrionas.

El Tricolor de Javier Aguirre se encuentra trabajando para mejorar en su funcionamiento, por lo que cada partido amistoso que dispute antes del Mundial será más que importante.

Gracias a que será sede de la justa mundialista, México no tendrá que disputar las Eliminatorias de la Concacaf, ya que cuenta su boleto de manera directa.

Por tal motivo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca a los mejores rivales posibles para que el combinado nacional tenga una preparación a la altura de la Copa del Mundo.

Para la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana estará enfrentándose a dos de los integrantes más fuertes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

El Tricolor medirá fuerzas con Japón y con Corea del Sur durante el mes patrio en Estados Unidos.

Cabe resaltar que Javier Aguirre ya presentó su convocatoria para los dos duelos amistosos ante las selecciones asiáticas.

En la lista del Vasco, resalta la ausencia de Guillermo Ochoa y la presencia de Carlos Moreno en su lugar.

De igual forma, los llamados de Juan Purata, Rodrigo Huescas, Erick Sánchez, Diego Lainez, Hirving Lozano y Germán Berterame.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre?

Primero, México jugará contra la selección nipona el sábado 6 de septiembre, sobre la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum de California.

Mientras que su segundo encuentro lo disputará ante los surcoreanos el martes 9 de septiembre en el estadio Geodis Park de Nashville.

México vs Japón

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 20:00

Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX