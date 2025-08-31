Con 52 goles anotados desde 2009, Javier ‘Chicharito’ Hernández es el mayor goleador en la historia de la Selección Mexicana. El tapatío superó en 2017 a Jared Borgetti (46) y su segregación del tricolor en 2019 detuvo su cuenta.

Hernández, además de ser el mayor romperredes de la selección nacional, es también el futbolista con más goles anotados Copas del Mundo para México; distinción que comparte con Luis ‘El Matador’ Hernández. La historia del ‘Chicharito’ en Mundiales comenzó en Sudáfrica 2010, en donde se estrenó a lo grande.

El delantero de entonces 23 años repitió lo hecho por su abuelo Tomás Balcázar; le anotó gol a Francia de una Copa Mundial. Balcázar lo logró en Suiza 1954 y Hernández, su nieto, en Sudáfrica 2010. El primer tanto del ‘Chicharito’ en la justa mundialista fue, quizás, el más importante de su carrera.

En los octavos de final, en donde México fue eliminado a manos de Argentina, Hernández logró marcar el gol ‘de la honra’ en la derrota 3-1 ante la albiceleste que dirigía Diego Armando Maradona. La cifra en su debut mundialista era de un par de goles.

Para Brasil 2014, Hernández ya era un referente del Manchester United, aunque pasaba por momentos difíciles tras la salida de Sir Alex Fergusson del banquillo de los Red Devils.

Aún en la élite del futbol mundial, ‘Chicharito’ solo pudo hacer un gol en aquella edición de la Copa del Mundo. El tercer tanto en la victoria contra Croacia (3-1) fue cortesía de Hernández, que liquidó a una selección que tenía en sus filas al mismo Luka Modric y a Ivan Rakitić.

En 2018, Javier Hernández vivía su segunda etapa en la Premier League tras su paso por el Real Madrid y el Bayer Leverkussen. Juan Carlos Osorio lo llamó para el Mundial de Rusia 2018 en calidad de un veterano y referente del futbol mexicano.

‘Chicharito’ ya era el máximo anotador en la historia del tricolor y con elementos del nivel de Carlos Vela e Hirving Lozano, se esperaba más que el solitario gol que marcó en aquel Mundial. Hernández le anotó a Corea del Sur el segundo tanto de la victoria (2-1), mismo que sería el último de su paso por la Copa del Mundo.

Hernández terminó su cuota goleadora con cuatro tantos en 12 partidos, para un promedio de 0.33 goles por encuentro. Luis Hernández, quien tiene el mismo número de goles pero en menos juegos, presume una efectividad de 0.57.