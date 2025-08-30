La Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca, y los jugadores mexicanos buscan consolidarse en sus clubes para ganarse un lugar en la Selección Nacional.

Sin embargo, las recientes decisiones de Javier Aguirre, técnico del Tricolor, sugieren que no todos los talentos tendrán la oportunidad de brillar en la máxima justa futbolística.

El estratega de la Selección Mexicana ha comenzado a delinear su plantilla ideal, y un elemento destacado de Chivas parece estar quedándose fuera de sus planes.

Durante los últimos meses, Aguirre ha implementado un proceso de evaluación exhaustivo, observando a jugadores en microciclos y partidos amistosos.

En el reciente microciclo realizado en el Centro de Alto Rendimiento, el Vasco sorprendió al prescindir de varios futbolistas que parecían fijos en su esquema. Este ejercicio sirvió para analizar de cerca a los talentos, pero dejó entrever que algunos nombres importantes podrían no estar en la lista final para el Mundial.

Para los próximos compromisos de la Fecha FIFA, donde México enfrentará a Japón y Corea del Sur, Aguirre convocó a su plantel estelar. Sin embargo, la ausencia de un jugador clave de Chivas ha llamado la atención.

¿Quién es el jugador de Chivas que podría perder su lugar en la lista de Javier Aguirre?

Se trata de Efraín Álvarez, el mediocampista ofensivo que, pese a su calidad y reciente incorporación al Guadalajara, no ha sido considerado por el técnico nacional. Álvarez había sido una pieza constante en convocatorias previas.

A pesar de su trayectoria con la Selección Mexicana, Efraín Álvarez ha sido relegado en las últimas listas de Aguirre. En el microciclo mencionado, el entrenador optó por no incluirlo, al igual que a otros nombres como Roberto Alvarado, aunque este último sí fue convocado para los amistosos internacionales.

De los jugadores de Chivas, solo Raúl Rangel y Alvarado recibieron el llamado para los duelos contra Japón y Corea del Sur, lo que refuerza la idea de que Álvarez no está en los planes inmediatos del Vasco.