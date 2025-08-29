Luis Hernández es considerado como una de las estrellas que han derrochado talento en el futbol mexicano y en la Selección Nacional. Con una carrera destacada en clubes como Cruz Azul, Necaxa, América y Tigres, el 'Matador' se consagró como uno de los delanteros más letales de su época.

Su olfato goleador lo llevó a ser el máximo anotador de México en la Copa del Mundo de Francia 1998, donde marcó cuatro goles, dejando una huella imborrable en la afición.

Tras su retiro, el delantero buscó nuevos retos, y en 2005 sorprendió al participar en Big Brother México VIP 4, donde estuvo a punto de alzarse con la victoria en un reality que cautivó a millones.

¿Cómo fue la participación de Luis Hernández en Big Brother?

En mayo de 2005, 'El Matador' ingresó a la casa de Big Brother VIP 4, la edición con más celebridades en la historia del programa, con 22 participantes. Entre ellos estaban figuras como Sasha Sokol, René Franco, Raquel Bigorra y Sabrina Sabrok.

El formato del reality, con cámaras vigilando las 24 horas, retos semanales y nominaciones, ponía a prueba la convivencia y estrategia de los concursantes. Luis Hernández, conocido por su competitividad en las canchas, trasladó esa garra al encierro, destacándose por su carisma.

A lo largo de las 10 semanas del programa, Hernández logró sortear las nominaciones, ganándose el cariño del público mexicano. Su pasado como futbolista le dio una base sólida de popularidad, pero fue su personalidad para conectar con los demás lo que lo llevó lejos.

Semana tras semana, evitó la eliminación, superando a competidores como Alejandra Procuna, Arturo Carmona y Emir Pabón.

Su presencia en la casa no pasó desapercibida, y los televidentes lo respaldaron con sus votos, llevándolo hasta la gran final.

El 4 de julio de 2005, Luis Hernández llegó al último capítulo de Big Brother VIP 4, enfrentándose a Sasha Sokol, René Franco y Sabrina Sabrok. La final fue intensa, con el público decidiendo al ganador mediante votaciones.

Aunque 'El Matador' mostró un desempeño sólido, Sasha Sokol se llevó el primer lugar, dejando a Hernández como subcampeón.

A pesar de no ganar, su llegada a la Final fue un logro notable, consolidándolo como una figura querida más allá del futbol.