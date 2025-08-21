Fox Sports ha enfrentado una serie de cambios significativos en los últimos meses, marcados principalmente por la pérdida de derechos de transmisión de varios eventos deportivos clave, lo que ha generado una crisis en su operación.

Estas pérdidas han sido atribuidas especialmente a problemas financieros, incluyendo adeudos con organizaciones deportivas, lo que ha llevado a demandas legales y a una disminución de su competitividad frente a cadenas como ESPN y TUDN.

Otra situación relevante que ha envuelto a la televisora es la disputa legal y comercial con Fox Corporation, que ha impactado tanto en la programación como en la identidad de la televisora.

La crisis de Fox Sports en México ha afectado su programación y su posición en el mercado, abriendo la puerta a competidores y acelerando la transición hacia otras plataformas.

La pérdida de eventos de alto perfil ha motivado a varios de sus talentos a buscar nuevas oportunidades en otras televisoras, mientras la industria deportiva en México se reconfigura hacia un modelo dominado por el streaming.

¿Fox Sports se quedará sin la transmisión de Grandes Ligas?

Todo parece indicar que Fox Sports en futuro no muy lejano recibirá otro duro golpe, y es que de acuerdo con información que circula en las redes sociales, la cadena estaría muy cerca de terminar su relación con la Major League Baseball (MLB) esto debido a incumplimiento de pagos.

"Las Grandes Ligas le acaban de comunicar a Grupo Lauman, que ellos dicen tener la propiedad de la marca Fox sports, que ya no van a estar con ellos ¿por qué? Por "exceso de pago", por incumplimiento de pagos, y les dijeron ya no estamos dispuestos, vamos a buscar un nuevo socio en México", informó Alejandro Gómez.

Sin duda este sería un duro revés para la cadena y los aficionados al Rey de los Deportes, quienes encontraban en los canales de la televisora la oportunidad de seguir de cerca cada jugada y resultados de la pelota caliente.

¿Qué pasará con Pepe Segarra?

Con esto surge una gran duda: ¿Qué pasará con el comentarista deportivo Pepe Segarra? Y es que vale la pena recordar que hace algún tiempo, el narrador decidió terminar su relación con Televisa y se alejó de sus eternos compañeros Toño de Valdés y Enrique Burak para seguir de cerca al beisbol de las Grandes Ligas en Fox Sports, una decisión que llamó demasiado la atención, sobre todo por el tiempo que los 'Tres Amigos' se habían mantenido juntos.

De esta manera, si el beisbol de Estados Unidos se deja de transmitir por la señal de Fox Sports, Pepe Segarra se quedaría sin el trabajo que tanto lo apasiona: narrar los juegos del diamante.

¿Pepe Segarra decidirá cambiar de nueva cuenta a una televisora que transmita a la MLB? ¿Se dará su retorno a Televisa? ¿Se viene el regreso de los 'Tres Amigos'? Eso ya el tiempo lo dirá...