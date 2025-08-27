Jean Duverger es un artista multifacético conocido por su versatilidad como actor, bailarín, cantante y conductor.

Su formación artística comenzó a temprana edad, etapa en la que desarrolló habilidades en actuación, baile y canto. Este entrenamiento le permitió incursionar en diversos ámbitos del entretenimiento, destacándose tanto en el escenario como en la pantalla.

Su carisma, estilo relajado y autenticidad lo han convertido en una figura reconocida en la televisión mexicana, especialmente en el ámbito deportivo.

Duverger inició su carrera como bailarín profesional, siendo parte del ballet de la cantante Yuri, posteriormente, se unió al icónico grupo 'Timbiriche'. También destacó en el teatro con obras como 'Vaselina' y 'La Palomilla', y en telenovelas como 'Vivo por Elena', 'El Privilegio de Amar' y 'Las Juanas'.

Además, incursionó en el cine con películas como 'Última Llamada' y 'Zurdo', demostrando su versatilidad en diferentes formatos artísticos. Como conductor, Jean Duverger ha dejado una huella significativa en los medios deportivos, especialmente en 'Fox Sports', donde trabajó en programas como 'Futbol para Todos' y 'NET'.

Sin embargo, su salida de Fox Sports tras la adquisición del canal por Grupo Lauman, según sus propias palabras, fue abrupta y polémica.

Durante una charla con el YouTuber Roberto Martínez, el conductor reveló detalles de cómo fue su estadía en el canal, el cual calificó como un trabajo de "ensueño", sin embargo, al hablar de su salida de la empresa arremetió en contra de Grupo Lauman, al que llamó "rateros".

¿Qué fue lo que dijo Jean Duverger sobre su salida de Fox Sports?

"Fue una etapa muy dura, de terminar una etapa donde todo lo acumulado, desde bailarín, Timbiriche, actor, teatro, conductor y de repente se junta con tu pasión personal que es el deporte, llegas, la rompes, 15 años, éxito, llegas a ganar muy buena lana", comenzó diciendo el conductor.

Tras la pandemia de 2020, Fox Sports fue vendido a Grupo Lauman; empero, Jean Duverger se mantuvo en la empresa bajo la promesa de que su lugar estaba intacto al ser considerado una pieza clave en los programas, aún cuando había recibido ofertas de otras televisoras como TV Azteca y Televisa.

"Pero me dijeron vamos a renovar el contrato cada tres meses, cuando acabe la pandemia y lleguen los nuevos jefes firmamos contrato", agregó Jean. Sin embargo, tras un viaje a Guadalajara participar en un evento de golf con Lorena Ochoa vino la triste y sorpresiva noticia.

"Llegó a mi cuarto en el hotel, suena el teléfono era mi jefe de Fox, me dijo: 'perdóname, no me esperaba esto, pero hoy fue tu último día en Fox. Se hizo una revaloración, va a haber un chorro de recortes'. Yo, en un hotel en Guadalajara, año y medio que no iba al foro, mi trabajo de ensueño, en el que yo luché, aporté, di ideas, no produje, pero como si lo hubiera hecho, estaba muy metido en las decisiones, traje gente. Muchas cosas y se acabó de la noche a la mañana”, contó el también actor y bailarín al agregar que Grupo Lauman no que no quería sentar un precedente legal.

"Los cu… lo que no querían era que yo tuviera herramientas para poder argumentar alguna demanda, que pude haber argumentado y poder haber ganado. Me vi muy pende…, pero estos son unos pin… rateros de cuarta, estos de Grupo Lauman, es la verdad”, dijo.

Luego de su paso por Fox Sports, Duverger se unió al programa matutino 'Sale el Sol', de Imagen Televisión. También ha participado en programas como 'Miembros al Aire' en Unicable. Como empresario, dirige su propia agencia denoniminada Agencia Libre.