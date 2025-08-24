En el marco de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025, el partido entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Olímpico Universitario dejó más que un resultado deportivo.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, cayó 1-0 ante los celestes, pero el foco de atención se desvió a las tribunas, donde una aficionada de los Diablos, identificada como la cuñada de Alexis Vega, protagonizó un altercado que se volvió viral en redes sociales.

El video que circula en plataformas digitales muestra a una seguidora toluqueña, en aparente estado de ebriedad, enfrentándose a aficionados de Cruz Azul mientras era escoltada por un acompañante fuera del estadio.

Lee también: ¿Qué fue de Mar Castro 'La Chiquitibum, la famosa modelo de México '86? Así luce en la actualidad

Entre gritos e insultos, la mujer lanzó comentarios clasistas, destacando el salario de Alexis Vega con frases como: "Ojalá ganaras lo que Alexis pende.... Ojalá... ojalá ganaras lo que Alexis pinche jodido".

Estas palabras desataron una reacción entre los presentes, quienes respondieron con insultos y burlas hacia su estado. Incluso, un aficionado le arrojó cerveza, aunque otros también lo intentaron sin éxito.

Inicialmente, en redes sociales se especuló que la mujer era Paula González, esposa de Alexis Vega. Sin embargo, el propio futbolista y su pareja salieron a desmentir los rumores. A través de sus cuentas en X.

¿Qué fue lo que dijo Alexis Vega ante el video que se hizo viral en las redes?

"Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa! Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona", escribió.

Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa ! Se trata de mi cuñada.

Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona. https://t.co/Nn3Ujfm6QW — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 25, 2025

Por su parte, Paula González reforzó el mensaje: "No soy yo, es mi hermana, desafortunadamente pasó eso, pero aclarar que yo su esposa ni siquiera estuve en el estadio. Saludos".