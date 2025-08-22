Desde el Mundial de México 1986, cuando Mar Castro, conocida como "La Chiquitibum", capturó los reflectores con su carisma y belleza en las gradas, la tradición de las "novias del Mundial" se ha convertido en un fenómeno recurrente cada cuatro años en la justa máxima del balompié internacional.

Cada torneo mundialista, los estadios de la Copa del Mundo se llenan de aficionadas que, por su presencia y encanto, se ganan el título de musas del certamen. En Rusia 2018, dos mujeres destacaron por encima del resto, mismas que se convirtieron en íconos de belleza y fervor futbolístico.

La tradición iniciada por "La Chiquitibum" en 1986 sigue viva, y en el torneo celebrado en tierras rusas, fueron dos mujeres las que se convirtieron en las embajadoras de esta costumbre, dejando una marca imborrable en la historia de los Mundiales.

¿Quiénes fueron la musas que se ganaron el título de 'la novia del Mundial' en Rusia 2018?

Anastasiya Kvitko, una modelo rusa de 30 años oriunda de Kaliningrado, fue coronada por muchos medios de su país natal como la "novia oficial" del Mundial de Rusia 2018.

Conocida como la "Kim Kardashian rusa" debido a su figura voluptuosa, Kvitko se robó las miradas en los estadios apoyando a la selección de Rusia. Su presencia en redes sociales (con más de 13 millones de seguidores en la actualidad a través de Instagram) hizo que imagen se proyectara aún más entre los aficionados al futbol.

La joven, que residía en Los Ángeles y trabajaba como modelo, afirmó no haberse sometido a cirugías estéticas, lo que generó debates entre sus admiradores y críticos. Su apoyo incondicional a la selección anfitriona, luciendo banderas y atuendos patrióticos, la convirtió en un símbolo del torneo.

Por su parte, Natalya Nemchinova, una moscovita de 28 años, dejó huella como una de las aficionadas más destacadas, de hecho también fue apodada como la "aficionada más sexy" del Mundial.

Nemchinova no era una desconocida en eventos deportivos antes de la justa de 2018. Había estado presente en la Eurocopa 2012, 2016 y el Mundial de Brasil 2014, siempre mostrando su pasión por el futbol.

Graduada de la Universidad de los Pueblos de Rusia y coronada Miss Moscú en 2007, esta modelo profesional cautivó a los espectadores con su belleza y entusiasmo en las gradas, sobre todo ondeando banderas rusas y animando a su equipo.

Natalya Nemchinova fue la sensación del Mundial de Rusia 2018. FOTO: ESPECIAL

Ambas mujeres, aunque diferentes en su trayectoria, compartieron el foco mediático por su capacidad para atraer la atención de cámaras y aficionados.