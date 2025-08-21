Sara Carbonero, la periodista española que saltó a la fama mundial por el icónico beso con Iker Casillas tras el Mundial de Sudáfrica 2010, ha recorrido un largo camino desde aquellos días.

Nacida el 3 de febrero de 1984 en Almaguer, Toledo, Carbonero se consolidó como una figura destacada en el periodismo deportivo, trabajando en noticieros de 'Telecinco' y 'Radio Marca'. Sin embargo, en la actualidad su vida ha ido por otro rumbos, luego de un camino con varias complicaciones y obstáculos.

El romance con Iker Casillas marcó un antes y un después en su vida. Todo comenzó en 2009, cuando los rumores de una relación entre ambos surgieron mientras Sara era pareja de un periodista llamado David Sánchez.

Las especulaciones se confirmaron en marzo de 2010 con fotos de la pareja besándose a la salida de un restaurante. Durante el Mundial de Sudáfrica, donde Sara cubría los partidos en cancha, su relación con el entonces portero de la selección española captó la atención global.

La decisión de la FIFA de ubicar a los periodistas tras las porterías alimentó la atención en torno a la pareja, incluso se sugirió que su presencia pudo distraer al guardameta en el debut de la selección de España. Sin embargo, el momento cumbre llegó tras la victoria de la Furia Roja, cuando Iker, emocionado, la besó en vivo tras dedicarle la victoria a su familia y a ella, un instante que quedó grabado en la memoria de los aficionados del futbol.

La pareja vivió 11 años juntos, tuvo dos hijos y enfrentó juntos desafíos significativos. En 2019, el diagnóstico de cáncer de ovario de Sara marcó un antes y después en su vida.

En 2021, Sara e Iker anunciaron su separación en un comunicado, enfatizando su compromiso con el bienestar de sus hijos.

¿Qué ha sido de Sara Carbonero, la expareja de Iker Casillas?

Desde entonces, Carbonero ha buscado un equilibrio emocional, centrándose en una vida más pausada. En 2025, Sara vive una etapa de sanación y renovación. Según medios españoles, mantiene una relación con un empresario que le ha dado estabilidad y felicidad.

Sara se dedica a sus hijos, su salud y proyectos personales, como su marca de moda y su presencia en redes sociales, donde comparte un estilo de vida saludable.